Câte calorii are o porție de cartofi prăjiți de la McDonald’s sau KFC. Sunt o bombă calorică

Tu știi câte calorii are o porție de cartofi prăjiți de la McDonald’s sau KFC? Probabil îți vei revizui opțiunile atunci când te oprești să mănânci data viitoare la aceste fast-fooduri. Dar ține cont că, de regulă, pe lângă o porție de cartofi prăjiți, cel mai probabil îți vei comanda și un burger sau orice altceva pe lângă. Ei bine, ținând cont de necesarul zilnic de calorii al unei persoane, o mică gustare la fast food ajunge să însumeze jumătate din necesarul zilnic de calorii.

Câte calorii are o porție de cartofi prăjiți de la McDonald’s sau KFC

De la faimoșii cartofi prăjiți, burgerul Big Mac, dublu cheeseburger, Nuggets, aripioare sau McPuișor, McDonald’s este, cu siguranță, cel mai popular restaurant fast-food din lume.

Pe de altă parte, aripioarele picante și crispy strips-urile de la KFC sunt într-adevăr o ispită dificilă. Și atunci când ți le iei, nu pot lipsi cartofii prăjiți. Dar ai idee câte calorii are o porție de cartofi prăjiți de la McDonald’s sau KFC?

În timp ce unele preparate pot fi bogate în calorii, grăsimi, carbohidrați și sodiu, să ai o idee despre care îți sunt opțiunile te poate ajuta să eviți să te simți copleșit când ajungi să comanzi ceva.

Să iei o decizie sănătoasă la fast fooduri poate fi dificil, dar cu câteva sfaturi simple și o înțelegere solidă a meniului, este posibil.

Doar pentru că ai grijă ce mănânci nu înseamnă că nu poți mânca în oraș.

McDonald s

Luând în considerare doar numărul de calorii, burgerii de la McDonald s sunt mai sănătoși decât cei de la KFC, dar nu este cazul cartofilor prăjiți, unde KFC servește cartofi prăjiți mai sănătoși în comparație cu o porție mică de cartofi prăjiți de la McDonald s.

McChicken 416 calorii

Cartofi prăjiți (porție medie) 319 calorii

Cartofi prăjiți (mare) 452 calorii

KFC

Dublu booster picant 447 calorii

Cartofi prăjiți (porție mică) 186 calorii

Cartofi prăjiți (porție mare) 373 calorii

Efecte nocive ale fast-foodului

Se știe că junk food și fast-food-ul au multe efecte nocive asupra sănătății. De la sindromul colonului iritabil (IBS) până la obezitate și hipertensiune arterială, consumul excesiv de fast-food are efecte dezastruoase asupra sănătății.

Iată câteva dintre efectele nocive ale consumului frecvent de fast-food:

Creșterea riscului de obezitate

Fast-foodul este bogat în calorii, grăsimi și carbohidrați procesați, care pot duce la creșterea în greutate și obezitate.

Consumul regulat de fast-food poate afecta metabolismul, determinând corpul să depoziteze mai multe grăsimi.

Creșterea riscului de diabet

Fast-foodul conține cantități mari de zahăr și carbohidrați procesati, care pot duce la creșterea nivelului de zahăr din sânge. Consumul regulat de fast-food poate crește riscul de diabet de tip 2.

Creșterea riscului de boli de inima

Fast-foodul conține grăsimi săturate și colesterol, care pot duce la creșterea nivelului de colesterol „rău” (LDL) și la creșterea riscului de boli de inima.

Scăderea calității somnului

Fast-foodul conține cafeină și alte stimulente care pot interfera cu somnul. Consumul regulat de fast-food poate duce la tulburări de somn, cum ar fi insomnia.

Creșterea riscului de depresie

Fast-foodul poate afecta starea de spirit și poate duce la creșterea riscului de depresie. O dietă echilibrată, bazată pe alimente sănătoase și proaspete, poate ajută la îmbunătățirea stării de spirit și la reducerea riscului de depresie.

În concluzie, consumul regulat de fast-food poate avea efecte nocive asupra sănătății și ar trebui evitat sau limitat cât mai mult posibil. Este important să adoptați o dietă echilibrată, bazată pe alimente sănătoase și proaspete, pentru a va menține sănătos și în formă bună.

Alegeri sănătoase de la McDonald’s și KFC

Este McDonald’s sau KFC mai sănătos? McDonald’s poate fi puțin mai sănătos decât KFC, deoarece burgerii lor au mai puține calorii, carbohidrați și grăsimi decât sandvișurile KFC. În plus, McDonald’s are mai multe opțiuni bogate în nutrienți, cum ar fi micul dejun și sandvișurile de dimineață și salatele. Cu toate acestea, puiul de la KFC are un conținut mai mare de proteine și un conținut mai mic de sodiu, ceea ce îl face o opțiune mai bună decât puiul de la McDonald’s.

Caloriile, macronutrienții (carbohidrați, grăsimi și proteine), conținutul de sodiu și capacitatea de personalizare sunt cele mai importante elemente de luat în considerare atunci când se decide dacă McDonald’s sau KFC este mai sănătos.

McDonald’s este specializat în burgeri cu o selecție largă de carne de vită, pui, pește și chiar opțiuni pe bază de plante. Cu toate acestea, McDonald’s este, de asemenea, popular pentru nuggets, cartofii prăjiți și opțiunile de desert, cum ar fi înghețată, shake-uri și prăjituri.

McDonald’s începe, de asemenea, să readucă unele dintre salatele sale, după ce acestea au fost eliminate temporar din cauza problemelor legate de lanțul de aprovizionare cu produse în timpul pandemiei de coronavirus.

Informațiile nutriționale medii pentru opțiunile principale de burger/sandwich sunt de 498 de calorii, cu 44 g de carbohidrați (2,9 g de fibre), 23,5 g de grăsimi (7,5 g de grăsimi saturate), 27,5 g de proteine și 1057 mg de sodiu, conform unei analize.

De asemenea, burgerii de la McDonald’s au un conținut mai mic de carbohidrați (-6g) și grăsimi (-4g) și un conținut mai mare de proteine (+3g) decât sandvișurile de la KFC.

Dar conținutul de sodiu al sandvișurilor de la KFC bate burgeri de la McDonald’s (-35mg).

Kentucky Fried Chicken (KFC) a adoptat expresia „bun de te lingi pe degete” pentru a descrie faimoasele sale bucăți de pui prăjit. Lanțul s-a extins pentru a include sandvișuri cu pui prăjit și garnituri precum cartofi prăjiți, salată coleslaw, porumb sau chifle.

De asemenea, au și câteva opțiuni de desert disponibile, cum ar fi înghețată, prăjituri și cheesecake.

Informațiile nutriționale ale KFC sunt calculate pentru sandvișurile principale.

Sandvișurile KFC sunt mai bogate în calorii (+41), carbohidrați (+6g), grăsimi (+4g) și mai sărace în proteine (-3g) decât un burger mediu de la McDonald’s. Pe de altă parte, sandvișurile KFC au doar jumătate din grăsimile saturate în comparație cu burgerii de la McDonald’s, iar conținutul de sodiu este și el ușor mai mic (-35mg).

Ce să alegi de la fast-food

Dacă vrei să mănânci puține calorii la fast food, rezumă-te la un burger simplu. De exemplu, alege un McPuișor sau un cheesburger. La KFC, poți alege un burger mic cu pui. Lasă cartofii prăjiți și sucul, pentru că acestea adaugă multe calorii în plus.

În plus, sandvișurile au în medie 300-500 de calorii. Totuși, dacă adaugi și cartofi, ajungi la 800-1000 de calorii doar din două produse.

Ține minte că o salată de la fast-food este o opțiune bună, dar doar dacă lași deoparte dressing-ul. Odată ce îl adaugi, o salată poate ajunge la aproximativ 550 de calorii, adică, în unele cazuri, mai multe decât un burger.