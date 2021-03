Cum a slăbit Chef Scărlătescu 50 de kilograme. Dieta secretă a bucătarului

Chiar dacă lumea mondenă de la noi din țară nu este precum cea de la Hollywood, vedetele noastre resimt presiunea socială și sunt foarte atente la imaginea lor. De-a lungul timpului, mulți artiști români ne-au uimit ce transformările pe care le-au suferit, însă efectele pozitive nu au venit fără efort. Cele mai multe dintre staruri au ținut diete și au început să facă sport în mod regulat. „Scărlătescule, dacă ajungi la 90 de kilograme, am rochia de mireasă în mașină”, îl provoca Gina Pistol pe bucătar, în ideea de a-l încuraja să dea jos kilogramele în plus.

Dieta cu ajutorul căreia Chef Scărlătescu a slăbit 50 de kilograme

Chef Cătălin Scărlătescu ne-a uimit cu pierderea în greutate. Acesta a slăbit 50 de kilograme după ce a fost provocat chiar de Gina Pistol în timpul emisiunii ”Chefi la cuțite”, de la Antena 1. A renunțat la pâine, prăjeli și dulciuri și face mișcare.

„Fiecare organism are propriile necesități, așa că nu e bine să ținem diete de capul nostru. Păi, după cum v-am povestit mai devreme, meniul meu a fost bazat exclusiv pe legume și fructe proaspete. Așa că nu prea e loc de rețete. Puneți pe grătar vinete, rosii și ardei iute, de exemplu, iar lângă o salată verde”, a explicat Scărlătescu.

„Legumele se pot face pe grătar, verziturile se fac salate proaspete stropite doar cu lămâie, fără ulei. Nu contează ordinea sau cantitatea. Însă nu ai voie să mănânci nimic altceva. Legumele se pot face pe grătar, verziturile se fac salate proaspete stropite doar cu lămâie, fără ulei, și un strop de sare. Iar fructele se consumă proaspete”, a mai spus el.

Bucătarul nu s-a aflat la prima încercare de a slăbi: „Eu am slăbit de două ori în viața mea. O dată am slăbit 25 de kilograme și m-am îmbolnăvit pentru că nu am făcut-o ca lumea. Și a doua oară am făcut-o ca lumea. (…) Am întinerit cu vreo 30 de ani. Pot să mă leg la șireturi fără probleme. M-am apucat de sport”.

„O luasem puţin spre cimitir, eram în drumul meu spre final şi m-am întors din drum”

„Nu mai am același avânt la șpriț, că se spune că îngrașă, de exemplu. Toți prietenii mei nu înțeleg cum fac față la toată treaba asta cu sprițul. Pe vremuri, eu aveam ficatul mare, trebuia să mă susțin. Eu am slăbit, ficatul a rămas la fel. El s-a regenerat, dar a rămas la fel de mare.

Acum, dacă ne apucă 4-5 dimineața, eu la 8 le dau trezirea. Am mai dat un Scărlătescu jos de pe mine. Importantă e sănătatea. Am ajuns odată la medic și m-a întrebat ce văd în jur, erau o chiuveră și o fereastră. După trei exerciții de genul ăsta, mi-a zis că nu, sunt pe a treia alee din Bellu, dar că nu văd eu crucile”, spunea juratul ”Chefi la cuțite” la ”XNS”.