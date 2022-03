Cum a scăpat Alexandra Ungureanu de acnee. Multe femei se confruntă cu această problemă inestetică

Alexandra Ungureanu a vorbit din nou despre cum a reușit să scape de acnee. Desigur că multe dintre fanele ei au fost curioase despre pașii pe care i-a făcut în tot acest timp și despre ritualul pe care îl are acum pentru ten. Solista a mărturisit că a auzit multe păreri de la mulți medici, iar abia acum simte că tenul ei este sub control. Ce face seară de seară și care este regula peste care nu trece niciodată indiferent de cât de obosită ar ajunge acasă de la concerte?

Fosta concurentă de la ,Bravo, ai stil’ s-a chinuit ani buni cu acneea. Celebra solistă nu s-a ferit niciodată să mărturisească faptul că a apelat la diverși medici sau la numeroase tratamente pentru a avea un ten curat.

Ea a susținut în repetate rânduri că trebuie să aibă o mai mare grijă la regimul alimentar, odihna sa și chiar la orele de somn. Din păcate, fiind deja de ani buni un artist de renume îi este mai greu să doarmă cât ar avea nevoie sau să aibă un program bine stabilit.

Cu toate astea, încearcă pe cât de mult posibil să fie atentă la ce mănâncă, iar acum se bucură că toate eforturile ei au dat roade. Solista a rezolvat problema cu acneea cu ajutorul unui tratament naturist.

Un lucru pe care îl face seară de seară, indiferent de cât de obosită este, e să își curețe orice urmă de make-up înainte de somn. De asemenea, își hidratează tenul mult mai bine decât înainte și plusează pe hidratare și pe interior.

,,Trebuie mereu să am atenție la alimentația mea. Am rezolvat problema cu acneea cu un tratament naturist și terapie specială. Mi-am supravegheat stilul de viață și am făcut analize complete ca să pot să o rezolv.

Au trecut mulți ani de la o noapte din aia să pic lată. Mă demachiez neapărat seară de seară. Fac asta cu vreo 5 produse cu care mă hidratez foarte bine.

Plusez pe hidratare și pe interior și exterior și fac tratamente specializate’’ , a mărturisit Alexandra Ungureanu în cadrul emisiunii ,Vorbește Lumea’.