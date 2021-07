Cum a reușit un copil de 11 ani să câștige peste 580.000 de euro. Ce a reușit să facă într-un singur an

Copii pot face lucruri uimitoare când își pun ceva în cap. Dacă mai adaugi și dorința de a strânge niște bani pentru o cauză nobilă, deja putem spune că este de lăudat. Un astfel de caz s-a petrecut în Marea Britanie, iar personajul poveștii este un băiețel, Max Woosey, de doar 11 ani, care a reușit să strângă nu mai puțin de 580.000 de euro.

Max Woosey este un băiețe de 11 ani care doarme în aer liber de peste un an în grădina din spatele casei. În martie anul trecut puștiul a decis să facă economii pentru a putea strânge peste 500.000 de lire sterline pentru North Devon Hospice, care a avut grijă de regretatul său vecin Rick Abbott. Marx Wooswy spune că nu are de gând să oprească misiunea de strângere de fonduri.

Ultima sa misiune de strângere de fonduri l-a prins în afara grădinii zoologice din Londra, în încercarea de a inspira alți copii să „Boicoteze patul” și să strângă bani pentru o acțiune de caritate pentru copii, într-un eveniment virtual ce a avut loc vineri seară.

Presa britanică a prelut imediat cazul, iar în această dimineață micuțul Max Woosey a fost invtatul celebrei emisiunii de la BBC, „Morning Today”, unde a spus că va continua să campeze pentru a strânge bani cât mai mult timp, chiar glumind că părinții lui ar trebui să-și închirieze dormitorul.

În interviul acordat în această dimineață, Max Woosey a vorbit despre cum i-a venit ideea acestei campanii, dar și cât de greu i-a fost să strângă cei aproximativ 500.000 de lire sterline (580.000 de euro).

„După asta, m-am gândit că ar fi frumos să mai ajut unii copii. Așadar, Action for Children face acest lucru boicotându-vă patul și eu îmi boicotez patul de peste un an, așa că am crezut că este o idee strălucită.” spune micuțul Max Woosey, conform celor de la DailyMail.