Cum a reusit sa treaca Gheorghe Turda peste despartirea de Nicoleta Voicu

Gheorghe Turda a reușit să treacă peste despărțirea de Nicoleta Voicu. Iubitul cântăreț de muzică populară se dedică acum unui hobby. La ce excelează acum vedeta?

În cadrul unui interviu, Gheorghe Turda a dezvăluit că noua pasiune, cea pentru gătit, îi ocupă acum mult timp. După despărțirea de Nicoleta Voicu, artistul și-a îndreptat toată atenția strict asupra sa. Acum prepară de zor delicatese din orice colț al țării, în special bucatele tradiționale din partea Ardealului. Emoționat, cântărețul a povestit că a învățat să gătească de la mama lui. „De la mama am învățat să gătesc. Apoi, după ce m-am căsătorit, găteam cu soția, care era o gospodină desăvârșită, Dumnezeu să o ierte…”.

„Sunt foarte bine pregătit în acest domeniu, culinar. Am gătit și am vreo patru trofee, mă mândresc cu ele. Nu mă întrebați câte meniuri am făcut, unele chiar pentru prima oară și mereu am luat locul 1”

Gheorghe Turda