Cum a reușit o femeie să nu plătească electricitatea timp de 10 ani. Nu a făcut nimic ilegal

S-a aflat cum a reușit o femeie să nu plătească electricitatea timp de 10 ani, timp în care nu a făcut nimic ilegal. Așadar, la ce trucuri a apelat femeia timp de un deceniu pentru a nu plăti nimic la factura de curent, vezi în rîndurile de mai jos.

Plata facturii de lumină este una dintre acele cheltuieli lunare care, deși o avem planificată, tot ne afectează finanțele. Deși pare imposibil, există anumiți oameni, experți în făcut de economie, care plătesc foarte puțin sau chiar nimic pentru curentul electric.

Așadar, vedeți în continuare trucurile pe care le-a aplicat o femeie din Japonia timp de 10 ani, astfel încât nu a plătit niciun ban la factura de energie electrică, totul fiind legal.

De când a început pandemia, consumul de energie electrică a crescut, la fel și facturile de plătit. În mod surprinzător o femeie a găsit formula perfectă pentru a nu plăti nimic la facura de energie. Pentru asta, femeia din Tokio și-a schimbat complet stilul de viață.

Femeia se numește Chikako Fujii, are 62 de ani, și nu a mai plătit nicio factură de electricitate de 10 ani, profitând la maximum de autoconsum, în același timp timp fiind mai responsabilă cu mediul și cu finanțele ei.

„Am început cu acest stil de viață din cauza Marelui Cutremur din Japonia de Est din 2011. După cutremur, aici au fost programate de mai multe ori întreruperi de curent, așa că brusc s-a întrerupt curentul și am simțit că ar trebui să-mi pregătesc propria electricitate. Așa că am instalat un panou solar”, a dezvăluit Chikako Fujii într-un interviu pentru Associated Press.