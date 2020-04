Andreea Bălan a făcut un nou vlog în care artista le-a vorbit fanilor despre experiențele negative din viața sa care au făcut-o mai puternică. Andreea Bălan a vorbit astfel și despre despărțirea de soțul ei, George Burcea.

Cum a reușit, de fapt, Andreea Bălan să treacă peste despărțirea de George Burcea. “Puf, nu mai am soț!”

Andreea Bălan le-a împărtășit fanilor experiențele negative pe care le-a trăit în viață. Conform spuselor acesteia, aceste experiențe au făcut-o să vadă viața cu alți ochi. Vedeta a vorbit și despre despărțirea de George Burcea și de ce a trecut mai repede peste această despărțire.

”Și când toate lucurile păreau bine și mă gândeam că, în sfârșit, am și familie, am și cariera stabilă, am trecut și peste stopul cardiac, sunt sănătoasă, copiii sunt sănătoși, totul este minunat, puf, nu mai am soț. Ok, evident că viața m-a surprins din nou, doar că am reușit să gestionez mai bine această despărțire deoarece trecând deja prin niște experiențe negative, am reușit să mă transform și să mă construiesc pe mine ca om și să am o relație armonioasă eu cu mine și să mă iubesc pe mine.

”Este foarte important să te iubești pe tine”

După cum vă spuneam, este foarte important să te iubești pe tine, să nu-ți pese de ceea ce-ți spun cei din jur, tu să te cunoști pe tine, de ce ești capabil, de ce ești în stare să faci, care sunt părțile pozitive ale tale, care sunt părțile negative, și automat, tu, cunoscându-te pe tine îți dai seama că nu poți fi tu responsabil pentru acțiunile celuilalt. Când un om nu mai simte sau vrea să facă alte lucruri cu care tu nu ești de acord, nu ai ce să faci, pur și simplu îl lași să facă ceea ce vrea pentru că fiecare om trebuie să fie responsabil pentru viața pe care o are. Și, evident, cu toții având o singură viață, avem dreptul să ne-o trăim așa cum ne dorim. Deci, am acceptat mult mai ușor această experiență negativă în prezent, față de celelalte experiențe”, a spus Andreea Bălan în vlogul de pe YouTube.