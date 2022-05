Cum a reușit Andra să dea jos 10 kilograme. Artista le-a dezvăluit fanilor trucul secret

Andra a mărturisit în repetate rânduri că este gurmandă, gătește destul de des acasă pentru familie și adoră să mănânce în special din bunătățile tradiționale românești. Mulți dintre fanii ei au crezut într-o perioadă că este din nou însărcinată, dar ea a dezvăluit că doar a pus câteva kilograme în plus din cauza poftelor. Iată că acum a reușit să scape de ele! Cum a slăbit celebra artistă?

Andra este una din cele mai iubite cântărețe de la noi, iar de câțiva ani fanii au observat că a pus câteva kilograme în plus. Majoritatea dintre ei au crezut că ea a rămas însărcinată din nou, dar realitatea era alta.

Juratul de la emisiunea ,,Românii au talent” a mărturisit că doar a căzut pradă deliciilor, mai ales în pandemie. Soția cunoscutului prezentator și-a descoperit o pasiune specială în perioada crizei sanitare.

Mai exact, ea a petrecut mult timp printre cărțile de bucate și a încercat fel și fel de rețete noi. Acest lucru s-a văzut pe silueta sa, a mărturisit chiar vedeta.

Cântăreața s-a gândit să dea jos surplusul acumulat atunci și a aplicat un plan bine pus la punct. Vedeta a decis să își facă un program pentru sport, dar și să încerce să reziste mai bine în fața tentațiilor.

De asemenea, ea s-a mândrit cu faptul că face de trei ori pe săptămână un antrenament special pentru nevoile sale, iar chiar ieri a făcut 900 de sărituri.

Cântăreața își respectă mult publicul și își dorește să revină în fața fanilor cu o imagine impecabilă, motiv pentru care face acum sacrificiile menționate. Cu toate astea, cea din urmă a mărturisit că adoră totuși mâncare și își mai face poftele.

„Viața mea acum e despre mâncare. În pandemie mi-am descoperit o latură de bucătar-șef. Fac dulciuri, gogoși, plăcinte, sarmale.

Am pus cam 10 kilograme în pandemie, am ajuns la 70. Am dat șase jos, mai am vreo patru, dar ce să zic, încă mănânc, îmi place mâncarea. Mai mănânc o înghețată, mai… Eu sunt pofticioasă și, cumva, fericirea înseamnă și mâncare pentru mine.

Dar eu mă lupt cu acest lucru și să rezist tentațiilor de acasă, pentru că, după cum știți, copiii mai vor paste, pizza. De trei ori pe săptămână facem sport. Ieri am făcut 900 de sărituri”, a spus Andra, cu zâmbetul pe buze, potrivit spynews.ro.