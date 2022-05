Jurații au fost în lacrimi în ultima ediție de preselecții de la Românii au Talent sezonul 12. O fetiță de 10 ani a venit să îi bucure cu un cântec popular și cu o poezie care le-a făcut pielea de găină. Rebeca i-a dat pe spate pe artiști. De ce a început Bobonete să plângă. Mesajul Andrei pentru părinții ei.

Rebecca Danci are 8 anișori și vine din Maramureș. În inima ei, folclorul ocupă un loc special, motiv pentru care a venit la Românii au Talent pentru a interpreta un cântec popular de toată frumusețea.

Mergeți voi, c-o floare-n mână,

Mihai Bobonete a lăcrimat de emoții, după ce a auzit poezia fetiței. Rebecca l-a făcut să se ridice în picioare și să o aplaude la scenă deschisă, alături de toate persoanele aflate în platoul de la PRO TV.

Și Andra a fost profund impresionată de momentul micuței moroșence. Cu ochii în lacrimi, soția lui Cătălin Măruță le-a transmis un mesaj părinților săi, reamintindu-le cât de mult îi iubește.

„După acest moment, vreau să le mai transmit părinților mei, încă o dată, că îi iubesc! Mamă, tată, vă iubesc! Să nu uitați niciodată acest lucru.

Sunt foarte sensibilă când e vorba de ei. Azi dimineață am uitat să o sun și m-a sunat mama: Dar ce-i baiul? De ce nu m-ai sunat? Zic – nu-i niciun bai, am venit aici de dimineață și nu am apucat să te sun.

Tu, mamă, dar eu stau cu sufletul la gură. Spune și tu că ai ajuns bine, apoi mama te lasă în pace.”, a fost mesajul emoționant pe care Andra l-a transmis către părinții săi.