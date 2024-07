Cum a reacționat un turist străin după ce a mâncat ciorbă de burtă în România. Expresia feței lui e virală

Mâncărurile tradiționale românești atrag atenția străinilor care vin în România, iar unele preparate precum ciorba de burtă, sarmalele sau micii sunt de neratat pentru cei care ne vizitează țara. Un influencer englez care a venit în țara noastră s-a filmat în timp ce mânca ciorbă de burtă și mici, iar reacția lui a devenit virală. Nici tradiționalele sarmale în foi de varză nu le-a ratat.

Ce părere are un turist britanic despre ciorba de burtă

Tânărul, care activează pe TikTok cu numele matthewhaywoodx, a venit în România și a încercat câteva dintre cele mai faimoase preparate culinare ale noastre. S-a oprit la un restaurant tradițional, unde a comandat ciorbă de burtă și și-a filmat reacția când lua primele linguri, apoi a încărcat filmulețul pe rețeaua de socializare. Tânărul creator de conținut nu a fost impresionat de textura cărnii, însă ciorba în sine i-a plăcut foarte mult, după cum a spus chiar el.

”Este o ciorbă de burtă, care e foarte populară în România. Uitați-vă la bucățile astea de burtă, nu am mai încercat burtă până acum, dar există o prima dată pentru orice. O să încerc acum. Burta se simte că are o textură foarte grasă, nu știu dacă ăsta e gustul specific. Nu sunt fascinat de carne, dar zeama are o aromă de usturoi și nu e rău deloc. O să încerc cu pâine, pâinea e excelentă aici. Înmuiată în supă, pâinea e foarte bună. Ciorba e bună, pâinea la fel, și ardeiul iute, dar nu sunt fan al cărnii din ciorbă”, spune creatorul de conținut.

Ce a spus când a gustat mici

Tânărul nu a ratat cel mai cunoscut loc din București unde se consumă mici. Englezul a fost la terasa Obor și a mâncat celebrul preparat tradițional românesc. Micii i-au plăcut la nebunie, în combinație cu pâine, muștar și bere, iar reacția lui de pe TikTok spune totul.

”Ăsta e cel mai celebru preparat din România. Toată lumea mi-a spus să încerc. Wow, muștarul și micii merg chiar foarte bine împreună. E extraordinar. Am mâncat multe preparate bune în Europa și ăsta e unul dintre cele mai bune. Acum înțeleg de ce sunt așa populari. Combinația perfectă: mici, pâine, bere”, a spus britanicul, care a fost cucerit de gustul micilor.

Nu putea rata nici sarmalele, în vizita lui în România. Și acest preparat i-a plăcut foarte mult și și-a împărtășit părerea cu urmăritorii lui de pe TikTok, peste 60 de mii la număr.