Cum a reacționat soția lui Andrei Duban, după acuzațiile dure de la Survivor. ”Nu sunt un om perfect!”

Survivor România a găzduit multe ”grupulețe”, după cum le numesc participanții, iar unul dintre ele a fost format din Grațiela Duban și Ghiță Balmuș, concurenți care s-au războit împotriva tuturor. Soția lui Andrei Duban este departe acum de Republica Dominicană, însă tăvălugul de acuze abia acum îi pică greu pe umeri.

Grațiela Duban a părăsit competiția Survivor pe 25 martie, după mai multe săptămâni în care a dat tot ce a putut pentru a aduce cât mai multe puncte echipei sale. Soția lui Duban a fost eliminată după ce fusese nominalizată alături de amicul ei, Ghiță, despre care s-a spus că îi este mult prea apropiat pentru a-i fi doar prieten.

După revenirea în țară, actrița s-a dedicat familiei căreia i-a dus dorul. Liniștea nu a durat mult, căci în cadrul emisiunii Fan Arena s-au adunat discuții despre legătura ei cu Ghiță. Drept urmare, Grațiela a postat un mesaj adresat admiratorilor ei.

„Am primit fff multe mesaje frumoase dar și mesaje mai puțin frumoase. Respect părerea tuturor. Adevarul fiecărui om este subiectiv. Eu cred in adevarul meu, pentru ca eu știu cel mai bine ce am trăit acolo 24 de ore din 24, 7 zile din 7.

Voi cei din fata televizorului vedeți niște imagini montate, vedeți 3 ore pe zi timp de 4 zile pe săptămâna, deci vedeți un adevăr parțial montat de un adevăr subiectiv.

Am zis și susțin “nu sunt un OM perfect” am greselile mele dar sunt o persoana care învață. FAMILIA pentru mine este cel mai de preț lucru, am știut asta și înainte de participarea mea la Survivor iar acolo mi s-a confirmat”, a scris soția lui Andrei Duban.