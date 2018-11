Cum a reacționat Simona Halep după ce antrenorul Darren Cahill a renunţat să o mai antreneze

Simona Halep a confirmat, vineri, despărțirea de antrenorul ei din ultimele patru sezoane, Darren Cahill, printr-un mesaj emoționant. Astfel, romanca nu va mai fi pregatita de tehnicianul australian incepand cu sezonul 2019.

Simona a ținut să îi mulțumească tehnicianului pentru tot ce a făcut pentru ea și a precizat că va rămâne apropiată de acesta chiar dacă nu vor mai colabora.

„Îți mulțumesc foarte mult, Darren, pentru toată muncă depusă și sprijinul incredibil pe care mi l-ai acordat în ultimii patru ani.

Am fost norocoasă să te am alături de mine și ce călătorie am avut! Îți doresc ție și familiei tale tot binele din lume și sunt sigură că ne vom revedea curând”, a transmis Halep pe un site de socializare.

Darren Cahill a anunțat, vineri seară, că nu o va mai antrena pe Simona în sezonul următor.

I would like to announce that Simona and I will not be continuing our partnership in 2019 purely for family reasons on my part.

.

After much thought and discussion, and many years with… https://t.co/bUin0mjt1P

— Darren Cahill (@darren_cahill) November 9, 2018