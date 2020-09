Cum a reacționat Nicușor Dan, după rezultatele exit-poll. Anunțul neașteptat al lui Ludovic Orban

După o campanie agitată și un vot care a fost o premieră pentru români, iată că a venit și seara în care aflăm primele rezultatele ale alegerilor locale 2020. Nicușor Dan a primit fericit cifrele de la principalele centre care au realizat sondaje de tip exit-poll, iar declarațiile lui au fost pe placul celor care l-au însoțit în fața pubicului, pe toată perioada de campanie. Nicușor Dan s-a prezentat duminică seara la sediul său de campanie organizat în fostul magazin București, un sediu simbolic, care parcă i-a purtat noroc de această dată candidatului susținut de PNL la Primăria Capitalei.

UPDATE: ”Suntem a treia forță politică în momentul de față. Îi felicit pe toți colegii mei. Am reușit să smulgem Bucureștiul din mâna PSD-ului. Victoria lui Nicușor Dan arată că USR+Plus își va asuma acest rezultat și va duce în politica din România oameni competenți.”, a declarat liderul USR Dan Barna.

UPDATE: ”Pentru noi, PNL este o zi istorică. PNL înregistrează o victorie clară la alegerile locale şi pentru prima oară, PNL bate fără drept de apel PSD-ul! (…) Este cel mai spectaculos rezultat al PNL din ultimii 30 de ani!”, a fost prima reacție a lui Ludovic Orban, după aflarea rezultatelor exit poll. Nicușor Dan s-a impus cu 47,2% în fața Gabrielei Firea care a luat doar 39 de procente.

Nicușor Dan a ieșit în fața alegătorilor, duminică seara, imediat după închiderea urnelor și aflarea primelor rezultate exit poll. Declarațiile lui au fost pline de exuberanță și au încununat voturile a sute de mii de alegători din Capitală. A fost o luptă grea, o campanie cu multiple atacuri de pe toate fronturile, însă candidatul indepenedent susținut de PNL și USR-Plus a arătat că a meritat tot efortul.

”Am încredere că voi fi primarul Capitalei! Vă garantez că vom reconstrui noul București. Sunt convins că vom avea o majoritate a PNL și USR-Plus. Vreau să le mulțumesc bucureștenilor pentru spiritul civic și pentru că ne-au dat încredere, în ciuda campaniei murdare împotriva noastră! (…) Vreau să le mulțumesc voluntarilor cu care am făcut împreună campania din 2012, campania din 2016 și pe cea din 2020. Sunt mai bucuros pentru bucuria voastră decât pentru propria mea bucurie! Vom începe schimbarea în bine a administrației din București. Are oameni valoroși și nu putem decât să reușim. Vom colabora cu specialiștii, cu ONG-urile pentru că noi trăim într-o lume complexă și primăria nu poate fi condusă în stilul Elena Ceaușescu. Vreau să vă obișnuiți cu ideea că primăria e partenerul vostru. Am încheiat un parteneriat cu PNL și USR-Plus și vreau să vă asigur că el va continua, inclusiv cu Guvernul României. Vreau să îi asigur pe cei care nu ne-au votat azi că Bucureștiul e și Bucureștiul lor, nu excludem pe nimeni! Vă rog să fiți vigilenți până la finalizarea numărării voturilor, suntem datori ca acestea să se regăsească în numărarea lor.”, a declarat Nicușor Dan.