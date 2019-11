Cum a reacționat Mircea Badea, după declarațiile Liei Olguța Vasilescu despre lagăr. Între timp, PSD-ista și-a cerut scuze public

De curând, a fost făcută o sesizare pe numele Liei Olguța Vasilescu, după ce aceasta a făcut o remarcă nepotrivită despre Klaus Iohannis. Ce a anunțat public șefa de campanie a Vioricăi Dăncilă și cum a reacționat Mircea Badea la situația aferentă?

Mircea Badea, reacție la declarațiile Olguțăi Vasilescu despe Iagăr

Prima reacție a lui Mircea Badea nu a întârziat să apară. Acesta a venit excat în momentul în care Lia Olguța Vasilescu a menționat că își va cere scuze public vizavi de afirmația făcută despre Klaus Iohannis. Șeful de campanie a Vioricăi Dăncilă a mai menționat că nu a vrut să lezeze sentimentele unei întregi comunități evreiești, comunitate care a fost cea mai afectată de ororile naziste.

Prima afirmație făcută în cursul serii: „Domnul Klaus Johannis cred că se vede deja șef de lagăr de concentrare și reeducă acolo PSD-iștii”, nu am vrut, sub nicio formă, să lezez sentimentele comunitșții evreiești, care a fost cea mai afectata de crimele și ororile perioadei naziste. Dacă cineva a înteles alt lucru, îmi cer scuze public! Am vrut doar să apăr sentimentele a peste doua milioane de membri și simpatizanți PSD care nu trebuie să fie considerați vinovați că votează cu un partid democratic! Dezbaterile electorale trebuie să aibă limite și eu sunt prima care îmi cer scuze dacă se considera că s-a ajuns prea departe!”

Reacția lui Mircea Badea

Mircea Badea nu acceptă nicio scuză în cazul afirmației Olguțăi Vasilescu. Prezentatorul de televiziune a taxat dur faptul că șefa de campanie a Vioricăi Dăcilă nu și-a măsurat mai bine cuvintele.