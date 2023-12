Cum a reacţionat David Popovici după ce a ratat podiumul la 200 de m liber. Cuvinte neaşteptate despre cei trei adversari

Cum a reacţionat David Popovici după ce a ratat podiumul la 200 de m liber. Tânărul sportiv este un adevărat exemplu de urmat pentru copiii și adolescenții de la noi din țară. Ce a avut de spus despre cei trei adversari.

Vineri, David Popovici reușea să se califice în finala probei de 200 de meri liber, obținând cel mai bun timp din semifinale. Sâmbătă, românul a fost la un pas de medalie, clasându-se pe locul șase.

Cu un timp de 1:41.52, David Popovici a ratat podiumul la 200 de m liber la Campionatul European de înot în bazin scurt. Pe prima poziție a terminat britanicul Matthew Richards (1:41.01), pe locul al doilea s-a clasat tot un britanic, James Guy (1:41.12), iar Danas Rapsys din Lituania (1:41.15) a închis podiumul.

La finalul probei, sportivul ne-a demonstrat, din nou, că este un adevărat model de urmat pentru tinerii de la noi din țară. Tânărul a avut numai cuvinte de laudă la adresa rivalilor săi.

Te-ar putea interesa și: Pe ce post TV putem urmări ce face David Popovici la etapele finale ale Campionatului European de Înot în bazin scurt

Atmosfera din tribune a fost una cu totul specială, iar Popovici a vrut să le mulțumească românilor pentru încurajările pe care le-a primit.

„Sigur avem cei mai buni spectatori. Am fost la concursuri în Italia, unde italienii erau aclamaţi, dar nu se compară cu atmosfera generată de spectatorii români. Am fost în Abu Dhabi, în Australia, în Rusia, am fost peste tot în lume şi parcă e cea mai bună galerie pe care am simţit-o şi te face să te simţi foarte bine atunci când intri şi vezi şi auzi tot. Medaliile nu contează aşa tare, timpii contează şi contează să te simţi bine. Nimănui nu îi place să piardă, tuturor ne place să câştigăm, însă nu e cel mai important lucru de pe pământ”, a completat Popovici.