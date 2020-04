Cum a reacționat Alexandru Rafila, după ce a văzut că Andreea Esca a renunțat la verighetă. ”Gestul ei…”

”Nu port nici un inel în această perioadă, dar facând ordine prin casă am dat peste inelul de la voi, Claudia, Magda, și m-am gandit că ar merge perfect pentru campania noastră. Mi-e dor de noi”, scria, zilele trecute, Andreea Esca, pe contul său oficial de Instagram.

„Gestul ei este corect”

Prezentatoarea de știri a renunțat la bijuterii încă de la mijlocul lunii martie. De altfel, este pentru prima dată în cei 23 de ani de căsnicie cu Alexandre Eram când prezentatoarea de televiziune recurge la acest gest și își scoate atât verigheta, cât și inelul de logodnă, după cum chiar ea a mărturisit. La foarte scurt timp, președintele Societății Române de Microbiologie, Alexandru Rafila, a reacționat.

”Gestul ei este corect, dar trebuie sa existe aceasta deprindere la tot personalul medical. Riscul ca Andreea Esca sa transmita virusul este foarte redus, dar personalul medical nu trebuie sa poarte pe maini niciun fel de obiect decorativ care ar putea sa impiedice o igiena perfecta a mainilor.

Toti cei care lucreaza in servicii in care intra in contact cu oamenii trebuie sa faca acest lucru, dar mai ales personalul medical care vine in contact cu pacientii”, a precizat profesorul.