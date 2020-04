Vila fabuloasă pe care Andreea Esca a ținut-o ascunsă. Unde se află și cum arată

Andreea Esca are o vilă fabuloasă întro zonă fabuloasă, unde locuiesc mulţi dintre milionarii României. Prezentatoarea TV este vecină cu Ion Ţiriac, Ionuţ Lupescu, Cosmin Olăroiu, în cel mai râvnit loc de lumea bună din Capitală, pe malul lacului Snagov.

Vila fabuloasă pe care Andreea Esca a ținut-o ascunsă

La 40 de kilometri de Capitală, în judeţul Ilfov, se află Lacul Snagov care se întinde pe 5,75 kilometri pătraţi, scrie click.ro. Zona este una dintre cele mai râvnite de milionarii României, aici având rezidenţe multe dintre celebrităţile ţării.

Preţurile în zona lacului Snagov nu sunt pentru oricine, când vine vorba de casă sau doar de un teren. Malurile lacului Snagov sunt locuite de oameni de afaceri, fotbalişti şi vedete din diverse domenii, oameni care au în comun putere financiară.

Printre aceştia se numără şi Andreea Esca. Vedeta Pro TV are aici o vilă cochetă, cu un etaj. Casa este prevăzută cu mult, are o deschidere îngustă către lac şi este construită cu gust. Vila are în dotare, ca toate proprietăţile de pe malul lacului, ponton şi garaj pentru ambarcaţiuni.

Ion Ţiriac, vilă de 1,5 milioane de euro pe lacul Snagov

Şi miliardarul Ion Ţiriac are la Snagov o vilă. Proprietatea valorează 1,5 milioane de euro. Vila fostului tenisman este de un alb impecabil, iar imobilul este decorat cu multe flori. Domeniul are alee largă, pavată, care duce la ponton.

Fostul fotbalist Ionuţ Lupescu a plătit un milion de euro pentru vila sa de la Snagov. Vila este construită în stil mediteranean şi are o deschidere foarte largă spre lacul Snagov.

Unul dintre cei mai bogaţi foşti internaţionali, Cosmin Olăroiu ar fi plătit pentru terenul şi casa de pe malul lacului Snagov 2 milioane de euro. Palatul e format din două corpuri de clădire, cu două etaje. Imobilele au faţade mari de sticlă.

Unul dintre oamenii lui Sorin Ovidiu Vîntu, medicul ieşean Dan Stratan (56 de ani), are pe malul lacului Snagov un conac ascuns bine între copaci. Stratan este cunoscut şi pentru faptul că este socrul Mădălinei Ghenea.

Viorel Cataramă (63 de ani), om de afaceri, are o vilă imensă construită pe un teren de 5.000 de metri pătraţi. Proprietatea valorează un milion de euro. Vila are piscină interioară şi sală de cinema. De asemenea, Viorel Cataramă are o deschidere foarte mare către lac.

Remus Truică (48 de ani), fostul şef de cabinet al lui Adrian Năstase, deţine la Snagov cel mai mare şi mai luxos domeniu privat de pe lângă Capitală. Palatul are trei etaje şi beneficiază de un sistem inteligent de încălzire, total computerizat. De asemenea, Remus Truică are heliport, o piscină de dimensiuni olimpice, precum şi două terenuri de sport.