Cum a rămas marcat pe viață Andi Moisescu de la Românii au talent de un episod petrecut în copilărie. ”Mi-e greu cu noțiunea de tată”

Toată lumea când aude numele de Andi Moisescu, face imediat legătura cu ”Românii au Talent”, dar și cu ”Apropo TV”, amândouă difuzate de Pro TV, vinerea și, respectiv, duminica. Dar puțini știu că în tinerețe nu a avut viață ușoară.

Ca noi toți și Andi Moisescu a avut o copilărie plină de greutăți, greutăți despre care a reușit să discute într-un interviu acordat publicației Adevarul. Andi și-a amintit de o anume perioadă din copilărie și de câteva episoade care-l includ pe tatăl său. Acesta din urmă, povestește Andi, care a decis să se separe de familia sa, atunci când Andi avea doar patru ani.

„Am încercat să dau de el, dar nu am reuşit. Am uitat noţiunea de tată”, își amintește Andi Moisescu .

Vedeta și-aduce aminte de momentul când el și fratele său au fost părăsiți de tatăl lor. La acel moment cei doi se aflau la vârste fragede., iar mulți ani mai târziu, juratul de la „Românii au Talent” spune că a încercat să îi dea de urmă, să îl contacteze, însă fără rezultat.

„Din momentul în care a plecat nu a mai dat niciun semn. Când eram mai tânăr am încercat să dau de el, nu am reuşit, sub nicio formă. Ca să ţi-o zic p-aia dreaptă, am pierdut şi noţiunea de tată. Poate că într-un fel e o eliberare pentru noi, nu te mai gândeşti, pentru că dacă o faci o să suferi. Te obişnuieşti cu ideea. Pe undeva, e firesc să uiţi. Dacă de la 3 ani şi jumătate spre 4 ani nu îl mai vezi niciodată, nici nu ştiu dacă apucă să se dezvolte noţiunea asta până la acea vârstă. Mă uit la vârsta copiilor mei.

Abia de acolo încep să perceapă lucrurile, de la 3 ani în sus. Dar, ştii cum e, pierzi pe undeva, câştigi pe altă parte. Poate că aşa am învăţat nişte lucruri. Poate că asta a fost o lecţie pe care trebuia să o primesc în viaţă ca să o predau frumos mai departe copiilor mei, care se bucură de mine din plin din punctul ăsta de vedere,”, rememorează Andi Moisescu.