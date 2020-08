Cum a putut Cristian Popescu Piedone să candideze din nou la Primărie. Ce au făcut părinții victimelor de la Colectiv

Candidatura lui Cristian Popescu Piedone la Primăria sectorului 5 nu este acceptată de părinții tinerilor care și-au pierdut viața în Colectiv. Aceștia sunt dispuși să recurgă la orice demers pentru a împiedica alegerea acestuia într-o funcție publică.

Cristian Popescu Piedone și-a anunțat candidatura la Primăria Sectorului 5 în urmă cu o lună. Vestea a stârnit multe controverse. Dacă unii cetățeni l-au felicitat pentru îndrăzneală și l-au asigurat că îi vor acorda votul, ținând cont de treaba bună care a făcut-o ca primar al sectorului 4. Alții au catalogat candidatura acestuia drept un act de sfidare și imoralitate, după cele petrecute acum 4 ani, în Colectiv.

După decizia acestuia, inclusiv lumea politică forfotea. Daniel Florea și Cătălin Stoichiță, contracandidații lui Piedone la Primăria Sectorului 5, au contestat, în instanță, candidatura acestuia. Chiar dacă contestația făcută la Judecătoria Sectorului a fost respinsă, rivalii săi nu s-au lăsat cu una, cu două, și au făcut apel la Tribunalul București. În tot acest timp fostul primar își vede liniștit de campanie.

“Suntem o țară încă liberă. Așa cum și eu sunt liber să candidez, și dânsul e liber să mă conteste. Să facă ce vrea, eu am alte preocupări. Pare ireal, așa-i, dar chiar dacă am ajuns la jumătatea anului 2020, la noi, aici, în sectorul 5, sunt 31 de străzi de pământ, ca în cătunele ascunse din vremea străbunicilor. După treizeci de ani, trebuie să trăim în sectorul 5 ca la oraș”, a declarat Piedone.

Părinții tinerilor decedați în clubul Colectiv nu privit cu ochi buni decizia acestuia de a candida. Unii dintre ei consideră că fostul primar are probleme de imoralitate și nu ar mai trebui să ocupe o funcție publică niciodată.

“După toată acea catastrofă, tot acel masacru, el mai are curaj să facă asa ceva? Asta spune multe despre cât de afectat a fost domnul Piedone de ceea ce s-a întâmplat. Îi vom scrie domnului președinte Iohannis și îi vom spune că este o lipsă de respect la adresa noastră, a părinților, să i se permită lui Piedone să candideze. Îi vom cere să împiedice acest lucru. În plus, cum poate el să candideze dacă este condamnat penal. Și de ce o face? Știe foarte bine că nu are cum să scape de închisoare?”, a spus tatăl unuia dintre tinerii morți în incendiul de la colectiv, potrivit impact.ro