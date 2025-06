Cum a pierdut Andreea Bălan 90.000 de euro dintr-un foc? A intentat imediat proces, însă nu a mai primit banii: „Am strâns, am strâns”

Andreea Bălan, una dintre cele mai cunoscute artiste din România, a trecut prin momente dificile din punct de vedere financiar, în ciuda succesului său profesional. În urmă cu mai mulți ani, vedeta a pierdut nu mai puțin de 90.000 de euro, bani strânși cu trudă, în urma unei investiții care nu s-a mai concretizat.

După ce a cunoscut succesul alături de trupa Andre, Andreea Bălan s-a trezit, la doar 18 ani, fără niciun ban. Experiența a marcat-o profund, așa că ulterior a muncit din greu pentru a-și reconstrui stabilitatea financiară. După câțiva ani de economii, artista a decis să investească într-un apartament. Din păcate, proiectul imobiliar nu a mai fost finalizat niciodată.

”Eu am avut această traumă, de la 18 ani, când m-am trezit fără niciun ban din perioada Andre. Și, după aceea, pentru a nu se mai întâmpla acest lucru, iar am strâns, am strâns.

Problema este că, după aceea, la 20 și ceva de ani, iar am pierdut banii pe care îi strânsesem în acea perioadă, pentru un apartament care nu s-a finalizat niciodată. Vreo 90.000 de euro”, a declarat artista, potrivit Spynews.