Cum a lăsat-o Oana Roman fără bani pe Vica Blochina. Vedeta rupe tăcerea, e scandalul momentului

Scandal în showbizul românesc. Vica Blochina și Oana Roman au rupt relația de prietenie pe care o aveau de foarte mulți ani. Mărul discordiei pare să fie chiar Marius Elisei, despre blondina a spus că are un comportament agresiv atunci când se află în stare de ebrietate, dar și că ar fi plecat din casa Oanei Roman „cu toți banii și cu firma”.

Conflictul dintre cele două vedete a pornit atunci când Vica Blochina a fost invitată la Teo Show acolo unde a participat la rubrica „Răspunde sau mănâncă”. Fosta balerină a făcut dezvăluiri incendiare despre buna ei prietenă Oana Roman, pe care a numit-o „cea mai falsă vedetă din România”.

Nu suntem certate, pur și simplu nu vorbesc cu ea. Am trecut o dată cu vederea. Pentru mine nu mai există nicio cale de împăcare, niciodată, în viața asta. Am trecut o dată cu vederea”, a declarat Vica Blochina la o emisiune TV.

Ea de mine s-a folosit foarte mult. Când vrei să verifici un prieten, vezi cum e când nu mai are nevoie de tine, cum se poartă cu tine când nu mai are nevoie de ajutorul tău.

După ce a plecat Marius, cu toți banii, cu toate hainele și cu firma, Oana mi-a dat mesaj că îi pare rău, că suferă și atunci «fata bună» iar s-a activat și am dus-o de mânuță peste tot, am ajutat-o și cu bani.

Deranjată de comentariul făcut de Vica Blochina, Oana Roman a postat un mesaj controversat pe rețelele de socializare în care a blamat-o pe fosta parteneră a lui Victor Pițurcă pentru felul în care a vorbit în public despre ea.

Vica Blochina a mărturisit că a ajutat-o foarte mult pe Oana Roman, inclusiv din punct de vedere financiar. Mai mult de atât, blondina o acuză pe fiica Mioarei Roman de faptul că minte foarte mult.

„Eu am ajutat-o foarte mult, nu apreciază nimic și pe nimeni, de aia nu are prieteni. I se pare că totul i se cuvine, s-a folosit de mine foarte mult. Dacă lumea o ajută atunci când se plânge, pentru că se plânge toată ziua, are impresia că i se cuvine și, când se vede cu sacii în căruță, după, ea este șefa.

Minte foarte mult. În Egipt, când am fost, a mințit că ea a făcut operație la picior cu anestezie generală și ea intrase în apă și se tăiase într-o scoică. A fost la doctor, i-au bandajat piciorul ca și cum îl avea în gips și ea avea o tăietură minusculă, dar ea a doua zi pleca acasă și trebuia să se evidențieze cumva prin aeroport și a șchiopătat tot drumul.

Dacă se duce pe moca, stă pe oriunde, dar eu nu sunt așa, în fine și după ce s-a filmat prin hotel, le-a trimis ălora din recepție și ei au spus «Ohh… you are famous» și ce crezi că spune ea : «Do you know Madonna in America? I am Madonna in România», am leșinat de râs . După, am mers la restaurant cu Madonna de România.

La restaurant a la carte și-a comandat 6 creveți și au făcut 100 euro. Nu vrei să știi ce i-a făcut ospătarului pentru ăia 100 de euro. Am crezut că nu este adevărat. Cum a înjurat și cum a țipat că să-i facă reducere și i-a făcut 20 de euro. Foarte multă lume mi-a spus și m-a tras de mânecă să nu mă încurc cu ea. Cât are nevoie de tine ești bun, după se p*^$ pe tine”,