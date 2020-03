Cum a început, de fapt, relația dintre Christian Sabbagh și actuala lui soție. A spus tot acum

Christian Sabbagh, prezentatorul știrilor Kanal D, a divorțat de Louise, după 10 ani de mariaj, acum fiind la ce-a de a treia căsnicie. Înainte de toate, celebrul jurnalist de investigație, ce a trecut prin multe situații critice care i-au pus viața în pericol, susține că este un familist convins. Acesta a vorbit deschis despre separarea care s-a produs cu câțiva ani în urmă, dar și despre legătura cu fosta parteneră de viață.

Christian Sabbagh mărturisește că o respectă în continuare pe femeia cu care și-a petrecut 10 ani din viață, și are numai cuvinte de laudă la adresa Louisei. Cei doi păstrează o relație normală de dragul Yasminei, fetița pe care o au împreună.

„Am o relaţie extraordinară cu Yasmine, la fel cum am cu toţi copiii mei. Nu cred că vreo secundă a simţit că suntem departe unul de celălalt. Întotdeauna vorbesc respectuos despre mama ei, are o relaţie foarte bună cu Iulia (actuala soție n.r.)”, a povestit crainicul Kanal D.

Totodată, acesta a spus că încearcă să fie cât se poate de prezent în viața celor 4 copii (Eduard, Yasmine, Anais şi Cristi Jr), care se înțeleg de minune atunci când sunt împreună, în special cele două fetițe.

Christian Sabbagh a cunoscut-o pe Iulia în perioada în care era căsătorit cu Louise. În ciuda diferenței de vârstă dintre cei doi (19 ani), cei doi s-au plăcut foarte mult și au rămas împreună. Aceștia s-au căsătorit în anul 2017, evenimentul fiind unul discret.

„Am cunoscut-o pe Iulia la Istanbul, era manechin într-o prezentare de modă la care fusesem invitat. Mi s-a părut fascinant că nu ştia cine sunt, pentru că trăia în Spania de foarte mulţi ani. Era foarte frumoasă şi a fost ca o lovitură de fulger când am văzut-o. Am schimbat numere de telefon, am vorbit mult timp la telefon şi am reuşit să o conving să fim împreună”, a povestit jurnalistul Kanal D, potrivit okmagazine.ro.