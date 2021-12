Cum a fost umilită Anna Lesko de Columbeanu, de fapt. Irinel a recunoscut abia acum EXCLUSIV

Primul volum din trilogia „Istoriile unui vehement – Ipocrația”, pe care fostul soț al Monicăi Gabor îl va lansa mâine, se termină cu călătoria la Paris. O călătrie pe care Irinel Columbeanu a făcut-o împreună cu Anna Lesko, după momentul critic prin care a acesta a trecut. Celebrul afacerist avusese un AVC care era să-l coste viața, suferit în urma unei petreceri la piscina sa. În continuarea cărții sale, acesta va face referire apoi și la momentul despărțirii de cântăreață, care nu se găsește în paginile primului volum, unul despre care Irinel a evitat să vorbească până acum.

S-a născut într-o familie înstărită, a devenit milionar, a pierdut apoi toată averea, mutându-se dintr-un palat (vila de la Izvorani), într-un apartament obișnuit. A avut iubite mult mai tinere, iar singura sa căsnicie s-a terminat printr-un divorț.

Fostul soț al Monicăi Gabor s-a decis să aștearnă pe hârtie toate poveștile sale de viață, în cartea „Istoriile unui vehement – Ipocrația”, pe care o va lansa în cursul după-amiezei de mâine.

Primul volum, din cele trei pe care le va lansa, începe cu copilăria acestuia și se termină cu călătoria la Paris pe care Irinel Columbeanu a făcut-o împreună cu Anna Lesko, după momentul critic prin care a acesta a trecut, un AVC care era să-l coste viața, suferit în urma unei petreceri la piscina sa.

Anna Lesko, în prezent una dintre cele mai sexy cântărețe autohtone, s-a îndrăgostit de Irinel la vârsta de doar 17 ani în anul 1996. Pe atunci Columbeanu era un tânăr afacerist în vârstă de doar 38 de ani.

Artista însăși a povestit că scânteia între ei doi s-a aprins la o petrecere organizată la Casino Costanța unde ea a fost invitată alături de trupa sa de balet pentru a face spectacol. În ciuda faptului că mulți nu le-au dat nicio șansă pe motiv că nu se potrivesc, aceștia s-au iubit opt ani de zile.

„Lângă Irinel, am fost foarte fericită. L-am iubit, iar asta a făcut să dureze relaţia noastră mai bine de opt ani. Plus că am fost alături de el în nişte momente foarte grele.

Relaţia cu el m-a făcut să completez multe lucruri la personalitatea mea, eu fiind în plin proces de maturizare”, spunea Anna despre Irinel.