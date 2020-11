Cum a fost surprinsă Raluca Zenga în Dubai, după divorțul de Walter. Pozele nu mint

Raluca Zenga a fost surprinsă în Dubai, după divorțul de Walter, în timp ce își petrece ziua de naștere. Raluca Zenga nu lasă despărțirea să îi umbrească viața frumoasă pe care o trăiește în Dubai. Duminică, Raluca Zenga a împlinit 39 de ani, astfel că vedeta a început petrecerea de vineri seară.

Raluca Zenga, petreceri de lux cu ocazia zilei de naștere, în Dubai. Câte torturi a avut

Raluca Zenga și-a serbat ziua de naștere alături de mai multe grupuri de prieteni, chiar dacă în Dubai totul este deschis, baruri, restaurante, cluburi de noapte. Astfel, vedeta a avut nu mai puțin de 4 torturi, a primit multe cadouri și a avut la fiecare petrecere câte o ținută incitantă.

“De ziua mea am petrecut cu mai multe grupuri de prieteni, la noi totul este deschis în Dubai, am fost în club, la restaurant, noi putem petrece aici și ieși. Am sărbătorit cu prietenii și copiii, având în vedere că sunt departe de familia și de prietenii mei din România, am primit cadouri, flori, 4 torturi. De la copii am primit ursuleți, diverse jucărele. A fost un an ciudat per total dar la noi nu s-a simțit prea tare, aici în Dubai”, a mărturisit Raluca Zenga.

Ce i-a transmis Walter Zenga fostei sale soții

Marele absent de la petreceri a fost Walter Zenga care și-a felicitat totuși fosta partenera de viață urându-i “La mulți ani”.

Walter Zenga a anunțat la începutul lunii trecute că a depus actele de divorț la Curtea de Apel din Dubai. “Ceea ce a apărut în ultimele zile în mass-media, cu privire la divorțul familiei Zenga, este adevărat! Nu mi-aș fi dorit ca eu și soția mea să ajungem în acest punct însă viața este plină de surprize! Voi confirma acum, aici, pentru a nu lăsa loc de alte interpretări!

Walter Zenga nu o mai recunoștea pe soția lui

Eu și soția mea, Raluca, nu mai formăm un cuplu de ceva timp, din păcate relațiile dintre noi s-au răcit, atât datorită distanței dintre noi, creată și din cauza jobului meu de antrenor, dar și pentru că nu o mai recunosc deloc pe femeia care mi-a stat alături timp de 14 ani de căsnicie!

Soția mea este schimbată radical, a decis să o ia pe un alt drum pe care va merge singură de acum încolo! Libertatea pe care i-am oferit-o mereu, s-a întors cumva împotriva noastră…

Walter Zenga ar mai avea multe de spus, dar se abține

Din respect pentru ceea ce am trăit împreună și pentru copiii noștri nu vă pot oferi prea multe detalii, cu atât mai mult cu cât am depus deja actele pentru divorț la Curtea de Apel din Dubai!

Sper și vă rog să îmi respectați intimitatea și să lăsăm viața să își urmeze cursul firesc!”, a dezvăluit Walter Zenga, în mesajul postat pe instagram, care a fost șters la o zi după aceea.

Raluca l-ar fi înșelat pe Walter Zenga înainte de căsătorie

Pe de altă parte, Raluca Zenga l-ar fi înșelat pe Walter Zenga înainte de căsătorie. Totul a fost dezvăluit de Cristian Rizea, deputatul PSD care a fost condamnat la închisoare și s-a refugiat în Republica Moldova.

Acesta a și spus cu cine ar fi comis infidelitățile. Raluca Zenga ar fi avut o relație, în paralel cu Walter Zenga, cu patronul unui restaurant celebru din București-White Horse.