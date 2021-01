Cum a fost surprinsă Andreea Bănică în București. A ”furat” locul, fără nicio jenă

Incredibil cum a fost surprinsă Andreea Băniă prin București la volanul bolidului său de lux. Ce loc a furat imediat cântăreața, fără nicio jenă. citiți în articolul de mai jos.

Incredibil unde și-a parcat Andreea Bănică bolidul după ce nu a găsit un loc de parcare

Andreea Bănică a fost surprinsă în București în timp ce a parcat pe un loc interzis. Din grabă probabil, cântăreața și-a parcat BMW-ul X 6 direct pe un loc de parcare cu handicap.

Pe de altă parte, cu ceva vreme în urmă, Andreea Bănică povestea la TV cum a fost scoasă din sărite, într-o parcare, de o femeie care o blocase cu mașina și pe care o claxonase insistent. ”A început să înjure de mama. Părinţii mei sunt decedaţi. M-am dus şi mi-am băgat mâna în părul ei instant”, povestea cântăreața.

Cântăreața, fotografiată de clienții magazinului

La aproximatuv trei ani de atunci, artista a devenit, din nou, ”personaj principal” într-o ”scenă” de parcare. De această dată, cunoscuta cântăreață a fost prinsă în flagrant de cititori, scrie cancan.ro.

Andreea Bănică a sosit la cumpărături cu bolidul ei de lux, un BMW X6 de toată frumusețea și, pentru că nu a găsit niciun loc de parcare gol sau măcar unul care să-i fie pe plac, nu a mai stat pe gânduri și a lăsat bolidul pe locul de parcare destinat persoanelor cu handicap.

Andreea Bănică s-a certat cu o altă șoferiță

Cititorii au fost extrem de vigilenți și au prins-o greșind pe frumoasa blondină. Astfel, în presă au apărut imaginile cu Andfreea Băniă parcând pe locul destinat persoanelor cu handicap. Fără nicio reținere, cântăreața s-a dat jos din mașină și a plecat grăbită la cumpărături.

Andreea Bănică a fost implicată într-un episod uluitor, într-o parcare din Capitală, în urmă cu aproximativ 3 ani. Cântăreața a fost jignită și înjurată ca la ușa cortului de o femeie care, culmea, o blocase cu mașina în parcare, motiv pentru care s-a iscat o scenă ca dintr-un film.

Andreea Bănică s-a păruit de multe ori

”M-am păruit de multe ori cu alte femei. M-am bătut şi cu bărbaţi. Eram într-un magazin celebru din Bucureşti. Am parcat maşina regulamentar. Am plecat în magazin şi m-am întors când s-a închis magazinul. Am văzut în spatele meu parcată o altă maşină. Am stat 10-15-20 de minute.

Mă blocase. Am început să claxonez. A ieşit în gura mare şi a început să înjure de mama. Părinţii mei sunt decedaţi. M-am dus şi mi-am băgat mâna în părul ei instant. Atât mi-a trebuit! Şi-a luat maşina după ce ne-am păruit”, spunea atunci Andreea Bănică. De data aceasta a venit rândul ei să greșească. Nu a blocat pe nimeni, însă nici frumos nu a procedat alegând să parcheze unde a parcat.