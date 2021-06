Cum a fost surprins Serghei Mizil la un restaurant de fițe din oraș. N-are pic de stres (exclusiv)

De-a lungul anilor în jurul lui Serghei Mizil s-au strâns tot felul de controversae. Un personaj pestriț în mondenul românesc, nu de puține ori a șocat audiența. Așa se face câ recent a reușit să atragă atenția prin modul cum a apărut în plină zi. Paparazii Impact.ro l-au surprins în centrul Bucureștiului.

Fiul celebrului politician comunist, Paul Niculescu-Mizil, a fost unul din puținii apropiați ai familiei Ceaușescu. Bun prieten cu Nicu Ceaușescu, Serghei a fost rebelul care a reușit să scape nepedepsit de fiecare dată când a intrat în vreun conflict. Poveștile relatate de Serghei Mizil, din perioada tinereții sale, au făcut de multe or deliciul presei. După căderea blocului comunist a devenit un permanent personaj în mondenul românesc. Nu puține au fost scandalurile în care acesta a fost implicat și după anii 90. Multe dintre acestea au implicat nume sonore din showbiz-ul românesc.

Cel mai recent scandal îi are ca protagoniști pe Serghei Mizil și celebrul violonist Mădălin Voicu, cu care de altfel a fost prieten. Recent Serghei Mizil a povestit un episod, mai puțin știut, despre Mădălin Voicu. Relatările acestuia au cam deranjat tabăra cealaltă.

„E prea complicat să spun sau să răspund. Deci, eu nu mă împac. El a avut o schimbare majoră după Revoluție, din punctul meu de vedere, în rău, influențat și de toate… care l-au și ars până la urmă, spre bucuria mea și nu am de ce să mă împac. Eu vorbesc când vreau eu și cum vreau eu, pentru că el e pervers.

El spune așa și pe la spate face altele. Foarte simplu: nu mă împac și acest personaj nu mă interesează. Eu nu mă consider vinovat de nimic. Vinovat se consideră el. El a făcut absolut tot. Eu am înghițit, am înghițit ani de zile toate minciunile și e foarte complicat”, a povestit Serghei Mizil la Atena Stars.