Cum a cucerit-o Măruță pe Andra. Detaliul nebănuit ținut secret de vedeta PRO TV atâția ani

Cătălin și Andra Măruță sunt unul dintre cele mai longevive cupluri de la noi. Toată lumea știe că cei doi s-au îndrăgostit nebunește la filmările unui clip de-al artistei, dar nu și cum a reușit Cătălin să-i atragă atenția și să o cucerească pe solistă. Iată care a fost rețeta câștigătoare în cazul prezentatorului!

Fanii cuplului parcă nici nu-i știu separați, aceștia și-au făcut deja o etichetă împreună, mai cu seamă că ambii erau la început de drum în carier[ atunci când s-au întâlnit. El o invita la emisiunile sale, ea își ascundea adolescentin privirile atunci când se vedeau în public. Cântăreața a mărturisit, în cadrul unui interviu pentru ciao.ro, care a fost lucrul care i-a atras atenția și ce a făcut Cătăli Măruță pentru a o cuceri.

”La Cătălin… de unde să încep şi unde să închei? În primul rând, m-a fascinat creativitatea lui. Găseşte soluţii în orice situaţii, nu intră în panică, e stăpân pe situaţie, e un profesionist impecabil, e profund, afectuos şi… nu în ultimul rând, un tată extraordinar”

Andra Măruță

Andra și Cătălin sunt căsătoriți de 11 ani șiau împeună doi copii minunați. Cele două vedete și-au unit destinele chiar de ziua solistei, la Târgu-Jiu, în prezența a 600 de invitați. Ceremonia a avut loc pe o mică insulă, în aer liber, într-un spațiu cu multă verdeață, în conjurat de apă.

„Aveam setat în minte să nu mă însor deloc. Multă vreme nici nu am crezut în căsătorie, poate și pentru că, în jurul meu, am văzut foarte multă instabilitate emoțională. Am văzut adevărate drame trăite de prietenii mei, de colegii mei, de cunoștințele mele. Adevărul e că, dacă nu iubești din toată ființa ta pe cineva, această hotărâre este aproape imposibil de luat. Andra mi-a schimbat această idee”

Cătălin Măruță