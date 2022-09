Cum a căzut Dorian de pe scenă, chiar înainte să intre Andra. Întâmplarea pe care nu o va uita niciodată: „Pe vremea aia le meritam” VIDEO EXCLUSIV

Dorian Popa este iubit de fiecare generație de români, fie că vorbim de cei mici sau de cei mari. Artistul reușește să facă atmosferă în momentul în care susține un concert, astfel că nu se ferește din a se urca pe o schelă sau a face anumite mișcări pe care alții le-ar putea considera periculoase. El ne-a dezvăluit, în exclusivitate pentru redacția Playtech-Impact.ro, că nu va uita niciodată o întâmplare care s-a petrecut la Bacău. Cum a căzut Dorian de pe scenă, chiar înainte să intre Andra.

Dorian Popa a fost prezent la Romanian Music Awards 2022, eveniment organizat la Râmnicu Vâlcea, pe care l-a prezentat alături de Theo Rose. Mulți l-au văzut pe acesta la bustul gol, chiar în centrul orașului. El ne-a dezvăluit că are o plăcere ca, după fiecare antrenament, să facă acest lucru:

Tu poți să îți întărești corpul prin anumite exerciții. Și ăsta e un exercițiu pentru mine. Plus că îmi place, mă simt bine. Îmi lucrez corpul de 17 ani de zile, îți dai seama că îmi place să îl arăt, nu sunt ipocrit și nu mai am nici vârsta să mă tem să spun asta public.”

Să știi că au existat dăți când plecam fără tricou și în mijlocul iernii. Nu e mai puțin adevărat că eu am învățat de la viață că un corp călit va fi întotdeauna mai puternic decât unul pe care vei încerca să îl ții într-o bulă. Gândește-te că mai deunăzi, strămoșii noștri nu aveau nici cu ce se încălța. Ok, media de viață era mai mică, dar corpul se poate adapta.

Dorian Popa prețuiește punctualitatea și își face loc în program pentru antrenamente. Artistul a avut grijă să își lucreze corpul chiar și la Râmnicu Vâlcea, deși îl așteaptă zile grele. El este de părere că oamenii își găsesc mereu scuze pentru a nu face ce își doresc:

„Eu am timp de sport în orice context. Eu am ajuns în Vâlcea cu o seară înainte pentru că la noapte după show plec direct fiindcă am iar două show-uri în București. Dăm iar shaorme gratuite românilor noștri din București.

După care, seara, am concert la Singureni, la Giurgiu. Și atunci, nu îmi permit să dorm aici. La 12 trebuie să fiu la Pucheni, la noua shaormerie pe care o deschidem. Îți spun programul imediat, că dacă vrei, poți. Oamenii caută scuze și când cauți scuze le găsești, ce crezi, surpriză.

La 11 am avut ședință cu organizatorii, suntem prezentatori eu și Theo Rose. La 12 am avut repetiții de sunet, la 12:30 eram în sală. Se poate dacă vrei. La 3 eram în camera, ce crezi, am și dormit. Deja am bagajele în mașină. Este foarte important să fii organizat, să fii eficient și să ți le calculezi întotdeauna pe ceas și să nu îți dai voie să întârzii foarte mult. Când deja întârzii peste program, tată, nu mai pot, v-am pupat și am plecat.”