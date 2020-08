Cum a apărut iubita lui Speak la plajă. A atras toate privirile pentru ce purta, pe talie

Logodnica lui Speak și-a petrecut acest weekend la mare, dar nu în compania cântărețului, ci a unei prietene. Frumoasa brunetă a furat toate privirile, după ce și-a făcut apariția pe una dintre plajele din nordul stațiunii Mamaia. Trupul de zeiță al artistei a fost admirat de reprezentanții sexului puternic, care au rezistat cu greu „tentației“. Partenera lui Speak și-a „împodobit“ mijlocul și gleznele și a adoptat poziții de infarct pe nisipul fierbinte de la malul mării. Mai multe detalii, în continuare.

Ștefania, viitoarea soție a cântărețului Speak, a părăsit Capitala și a plecat la mare pentru două zile, alături de o prietenă apropiată. Vedeta a profitat de timpul frumos și s-a relaxat toată ziua la soare, dornică să își „contureze“ și mai mult bronzul. După cum se poate vedea în fotografiile surprinse de fotoreporterii cancan.ro, artista a optat pentru un costum de baie din două piese, de culoare roz, cu un croi foarte provocator. Fiecare mișcare a frumoasei brunete în vârstă de 24 de ani a fost „captată“ de privirile lacome ale bărbaților aflați în apropierea sezlongului ei.

Bruneta și-a asortat câteva brățări la mâini și la picioare și „și-a încins“ talia cu un lanț. Cu toate că razele soarelui au fost puternice, Ștefania nu a renunțat la accesorii.

Deși a fost înzestrată foarte bine de mama natură, iubita lui Speak s-a lăsat de multe ori pe mâna medicilor esteticieni, astfel că rezultatul este unul spectaculos, așa cum puteți vedea în imagini.

În ceea ce privește marele eveniment al căsătoriei, cântăreața a declarat că acesta ar putea avea loc în vara anului 2021. Speak a cerut-o de soție pe Ștefania în cadrul show-ului fenomen „Asia Express – Drumul Comorilor“, iar momentul a fost unul extrem de emoționant.

„Cred că vara viitoare. Eu și Ștefan am vorbit pentru că încă nu e totul foarte sigur. Am zis că e perioada pandemiei și că nu e OK să facem vara asta. Am zis vara viitoare“, a spus vedeta.