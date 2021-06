Cum a apărut îmbrăcată Andreea Raicu. Ce nemulțumire au avut fanii vedetei

La cei 43 de ani ai săi, Andreea Raicu arată foarte bine. Fanele vedetei pot fi chiar geloase pentru modul cum arată. Recent vedeta a pozat nud, iar reacțiile au fost pe măsura ipostazelor surprinse de camera foto. După ipostaza nud, vedeta a mai publicat câteva poze în costum de baie. Numai că de data asta reacțiile au fost de nemulțumire din partea fanilor.

Una din cele mai elegante vedete din showbizul românesc, Andreea Raicu este invidiată de mai tinerele sale colege și de fane. Recent pozele nud publicate pe contul său de Instagram au generat adevărate rafale de comentarii laudative la adresa ei. În contrapunct cu pictorialul incendiar Andreea Raicu a mai postat, tot pe Instagram, poze cu ea la prima oră a dimineții, fără machiaj și fără alte retușuri. Dacă mai era nevoie, Andreea a demonstrat că și fără machiaj este o femeie într-adevăr frumoasă. (vezi aici)

”Așa arăt eu când mă trezesc dimineața! O altă minciuna ca multe pe care le vezi pe Instagram și care te frustrează pentru că simți că nu ești la fel de frumoasă, perfectă, radiantă ca femeile pe care le urmărești. Daca simți asta și când te uiți la fotografiile cu mine, te rog, da swipe left ca să vezi realitatea.

Nu cred că se trezește nimeni ca în reviste sau pe Instagram. Eu mă trezesc uneori cu ochii umflați de la oboseală sau mai știu eu ce altceva și am învățat să fiu ok cu asta. Nu am fost mereu. Presiunea de a arăta mereu bine, e peste tot și e ca un bolovan de 100 kg pe care îl cari după tine în fiecare moment. Cum e? Epuizant, nu?” a scris Andreea Raicu.