Cum a apărut Antonia la Survivor România 2023. Bluza care i-a cam jucat feste cântăreţei. Foto

Antonia a încins atmosfera la Survivor România 2023. În etapa unificării celor două triburi participante în concurs, partenera de viață a lui Alex Velea le-a pregătit un concert special concurenților de la Războinici și Faimoși. Ce detaliu intim s-a văzut prin ținută.

Antonia a aprins imaginația reprezentanților sexului puternic la Survivor România, după ce și-a făcut apariția pe scenă, în fața concurenților show-ului.

Bruneta a îmbrăcat o ținută care i-a pus în valoare trupul de sirenă și pielea ciocolatie. Bluza i-a cam jucat feste artistei.

Antonia a ales să poarte o pereche de pantaloni sport roșii și o bluză scurtă, neagră, cu vederea la abdomenul lucrat la sală.

Fanii vedetei au observat, însă un detaliu inedit, acela că Antonia nu ar fi purtat sutien pe dedesubt, motiv pentru care i s-ar fi văzut piercingul din zona bustului.

Antonia și Alex Velea au dat start petrecerii în pe plaja din Republica Dominicană, făcându-i pe concurenți să se simtă ca acasă.

„Din punctul meu de vedere a fost o combinație de energie și emoție. Nevastă-mea plângea, eu am cântat doar melodii vesele. În afară de efortul fizic, mai e și cel psihic, dorul de familie..”, a spus Alex Velea.

„A fost superb! Am avut mai multe emoții decât la orice concert. Mă bucur că am fost aici și că am făcut parte din această experiență”, a spus Antonia.