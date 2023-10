Cum a ajuns Tudor Istodor să le calce pe urme celebrilor săi părinți: “Normal că am simțit presiunea. Trebuie să-mi văd de drum” EXCLUSIV VIDEO

Pe principiul așchia nu sare departe de trunchi, fiul Maiei Morgenstern și al lui Claudiu Istodor a ales o carieră în actorie, fiind conștient că nu-i va fi ușor să demonstreze că e bun și că nu e doar băiatul unor actori celebri.

Decizia de a urma același drum a venit în timpul liceului, în urma unui concurs. În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, interpretul lui Vali din serialul “Groapa” ne-a povestit că a învățat să tragă cu arma pentru acest rol, dar și despre presiunea pe care a simțit-o din cauza numelui pe care îl poartă și care l-a obligat să confirme așteptările.

Tudor Istodor, totul despre serialul “Groapa”

Tudor Istodor spune că întotdeauna a primit feedback de la părinții săi în urma personajelor interpretate, fie că vorbim de teatru sau film. Actorul poate fi vazut în serialul “Groapa”, care poate fi urmărit pe platforma Voyo.

Cum a fost la castingul pentru serialul “Groapa”?

A fost intens, interesant, mi-a plăcut foarte mult când am citit textul. Ne-am înțeles bine cu regizorii, cu scenariștii, îmi place. Sunt extrem de entuziasmat.

Ți s-a întâmplat să ai o presimțire înainte să afli rezultatul castingului?

Nu, în general dau o probă și încerc să fiu cât de bun pot eu și cam aia e. După care dacă e să fie bine, dacă nu, aia e. În serialul “Groapa” Sunt Vali zis Prințu, unul dintre băieții lui Sandu Vlahu.

Îmi place foarte mult personajul, are foarte multe schimbări și e foarte nuanțat, de fapt toate personajele sunt. Am citit scenariul cu sufletul la gură, cu curiozitate, cu interes și cu chef și sper să reiasă asta și în serial.

Pentru serialul “Groapa”, Tudor Istodor a învățat să tragă cu arma

Cascadoriile ți le faci singur sau apelezi la o dublură?

Nu am avut până acum cascadorii. Niște împușcături. Ne-am pregătit, am fost cu Daniel Nuță la poligon un pic, eu nu am tras niciodată cu o armă și să văd ce înseamnă să ții o armă adevărată în mână și a contat.

Citește și: La ce oră și în ce zi se difuzează serialul Groapa la Pro TV. Unde îl poți vedea online

Din echipa din serial, ai prietenii cu alți actori, vă știți din teatru? Contează foarte mult să existe acea chimie.

Da, ne-am întâlnit, uite, cu Alex Conovaru, am jucat împreună, ne știm, cu Alex Jitea, mi-a fost și profesor la facultate, domnul Titieni la fel, mi-a fost profesor. Este o echipă bună și închegată. Ne respectăm, ne admirăm reciproc, eu așa simt.

Dincolo că suntem aici, și că avem un job de făcut, e un pic mai mult de atât și e frumos că se întâmplă asta. Familie cred că e mult spus, nu vreau să arunc cu cuvinte, dar e o plăcere.

Tudor Istodor: “Nu e o muncă, e o plăcere chiar și în momentele grele”

Care a fost momentul în care ți-ai dat seama că vrei să le calci pe urmele părinților?

Pe urme nu am vrut neapărat. În clasa a XI-a s-a făcut un concurs de recitări și oratorie la liceul Tudor Vianu unde făceam informatică intensiv și așteptam să se întâmple ceva.

Acolo, la concursul acesta de recitări și oratorie mi-am dat seama că uite, e ceva ce aș putea să fac și să-mi placă. Și nu e o muncă, e o plăcere chiar și în momentele grele.

Ai simțit vreodată presiunea numelui? De la tine au fost tot timpul așteptări mari fiind băiatul unor actori celebri.

Da, normal că am simțit presiunea și, la un moment dat, mi-am dat seama că orice aș face, oricât de bun, excepțional, mediocru, foarte prost aș fi, unii oameni o să spună și o să creadă ce vor ei și alții nu, și nu ar trebui să fac pe plac de fapt nimănui și trebuie să-mi văd de drumul meu. Și cumva asta fac: mai bine, mai prost, excepțional, mediocru.

Te-ar putea interesa și: Maia Morgenstern a povestit ce i-a lipsit cel mai mult: ‘Muream de ciudă’

Tudor Istodor despre relația cu părinții: “E extrem de important că pot să vorbesc cu ei foarte aplicat”

Îți amintești de un rol pe care l-ai avut și pentru care părinții te-au felicitat?

Mă felicită cam la toate rolurile. Dincolo de felicitări, e extrem de important că pot să vorbesc cu ei foarte aplicat. Adică le cer sfaturi dacă simt nevoia, îi și admir foarte mult și ca oameni și ca artiști și atunci avem o punte de comunicare foarte bună.

Ai mei m-au înțeles, nu au încercat să îmi arate un drum, ci m-au susținut de fiecare dată când am vrut să aleg un drum. Cred că avem o relație destul de deschisă, putem să vorbim despre aproape orice.

Video: Cătălin Shadi Sîrbu