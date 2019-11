Cum a ajuns Simona Halep să joace tenis. El a descoperit-o încă de la o vârstă fragedă: ”Aduceți-o la mine!”

Simona Halep, 28 de ani, campioană la Wimbledon, victorii-înfrângeri, 62-62. Născută într-o familie simplă de aromâni, din Constanța, putea fi un alt fir de nisipi, dar, la vârsta de 6 ani, cineva i-a schimbat soarta. Cum a ajuns să joace tenis?

Simona Halep s-a născut într-o familie de aromâni în orașul Constanța, unde tatăl ei, Stere, jucător de fotbal la echipa Săgeata Stejaru, deținea o fabrică de lactate. La vârsta de 4 ani a început să joace tenis, iar la 6 ani deja practica zilnic sportul prin care urma să devină o eroină. Cum a început povestea de iubire cu tenisul a sportivei?

În urmă cu câțiva ani, părinții Simonei Halep au povestit pentru ”Adevărul” cum a început dragostea fetei lor pentru tenis. Primul pas a fost reprezentat de intrarea pe terenul de tenis cu o rachetă Junior în mână. Pe acel teren se antrena fratele ei mai mare. Plictisindu-se să își urmărească fratele, într-o zi, Simona a luat racheta și a intrat pe teren.

„Am vrut ca măcar băiatul meu să urmeze sportul. Eu am fost fotbalist la Săgeata Stejarul. Eram atacant. Locuiam la ţară şi părinţii mei nu au avut posibilitatea să mă sprijine“, îşi aminteşte tatăl Simonei.

Talent a fost, așa că nu a trecut mult timp până când antrenorul fratelui ei, profesorul de sport Ion Stan de la Liceul Economic, să o remarce.

„Avea cred că vreo patru ani şi jumătate când profesorul mi-a spus: «Aduceţi-o la mine». Avea Simona o rachetă de tenis mai mare decât ea”, a povestit tatăl sportivei.

„N-am avut păpuşi, n-am avut altceva. Jucam fotbal, jucam tenis, făceam fileu din aţă, am găurit asfaltul şi am băgat doi stalpi şi jucam tenis, si în casă la fel, am făcut un mini teren de tenis şi jucam cu fratele meu”, a spus Simona.