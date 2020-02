Cum a ajuns să se asocieze un celebru regizor cu Gigi Becali. I-a cerut 11.000 de euro, dar stai să vezi motivul!

Ce are în comun Dan Puric cu fotbalul? Un prieten – Ovidiu Ioanițoaia. Actorul și regizorul a onorat invitația ziaristului de a vorbi despre ce știe dumnealui mai puțin (fotbalul) și, de asemenea, despre ce știe dumnealui mai mult (arta).

Becali i-a dat bani pentru o fată oarbă

Întâlnirea nu putea să nu se oprească în jurul subiectului Gigi Becali, despre care Dan Puric a vorbit mult și despre care a spus că este „admirabil, expansiv și incontrolabil”, a se citi , dar că are „un suflet de aur”.

„Ultima dată am făcut o conferință ca să ajut o fată care era oarbă. Am strâns 6.000 de euro, biserica vreo 4.000. Și i-am dat un telefon. „Băi, Gigi, te rog din suflet, are nevoie de celule stem”. Și mi-a dat 11.000 de euro, deși avea averea sechestrată și îl urmăresc haimanelele astea. El a făcut mănăstiri. Numai eu știu câte pensionare a ajutat!” (Dan Puric)

L-a vizitat pe Becali la pușcărie

Întrebat cum a fost vizita la pușcărie, Dan Puric a povestit despre momentul în care un polițist l-a informat, plin de respect, că are doar două minute să stea cu Becali, dar că întâlnirea a durat, de fapt, cât au vrut ei: „După ce m-au controlat, zice unu’: . Era un polițist mai tâmpit. . . Eu am înnebunit! Am crezut că zice de mine. El avea cărți, icoane. Era universul lui…”.

Becali și teatrul, baba și fotbalul. Pardon. Puric și fotbalul!

Întrebat dacă l-a invitat vreodată la teatru pe patronul echipei FCSB, Dan Puric a punctat onestitatea lui Becali, pe care mulți n-o au: