Fostul soţ al Biancăi Drăguşanu, Alex Bodi, a făcut un gest necugetat pentru a face rost de bani. Omul de afaceri a regretat toată viaţa ce a făcut, dar şi-a plătit datoria într-un mod onorabil.

Cum a ajuns să facă soțul Biancăi Drăgușanu rost de bani. „Am avut probleme!”

La începutul carierei lui ca om de afaceri, fostul soţ al Biancăi Drăguşanu, Alex Bodi, în disperarea de a face rost de bani, a vândut maşina tatălui său. După ce a făcut asta, Alex Bodi i-a cumpărat tatălui său o maşină mai scumpă, revanşându-se astfel.

Alex Bodi a povestit totul în emisiunea ”Cea mai tare din parcare” de la Antena Stars, chiar în ziua de Paşte.

Prima maşină a lui Alex Bodi a fost un Ford Fiesta

”Prima mea mașină a fos un Ford Fiesta, pe care l-am primit cadou. După, am cumpărat cu tata un Mercedes, era un E Class. Niciodată nu am renunțat la mașini, chiar dacă am avut o perioadă proastă. Am avut perioade ale vieții în care îmi doream mult un M3, un BMW”, a spus Alex Bodi.

Alex Bodi a condus o afacere cu maşini, atunci când i-a vândut maşina tatălui său pentru a pune mâna pe nişte bani.

Ce maşină i-a cumpărat tatălui său

”Am avut o afacere cu mașini, mă ocupam cu ce era mai accesibil. Nu am fost tot timpul pasionat de mașini și nu am avut tot timpul mașini de lux, cu mulți cai putere. În 2010 am avut un M3. Apoi am avut un declin și am pierdut.

Ajunsesem de la un BMW și un CLS, mașini noi, la un BMW Kombi 530. Atunci am zis că o să fac tot posibilul să îmi demonstrez mie că pot. Când am avut probleme, i-am vândut mașina tatălui, pe furiș. M-am revanșat și i-am luat un S Class”, explică Alex Bodi.