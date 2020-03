Cristi Chivu, mesaj dur pentru românii din Italia! Și-a ieșit din minți și a răbufnit

Italia este în plină criză epidemiologică și mulți români sunt acum în situația de izolare totală, atât local, dar și față de familiile lor din Italia dar și din România. Printre cei izolați datorită pandemiei COVID-19 se află și fotbalistul român, Cristian Chivu, care se află în Italia, alături de familie, în Milano, zona cu o rată mare de infecție.

Cristi Chivu, mesaj dur pentru românii din Italia

Printre românii izolați în Italia se numără și Cristi Chivu și familia lui. Sunt în această situație, la domiciliul lor din Milano, de mai bine de două săptămâni. Ca majoritatea românilor, mai ales cei din Italia, această pandemie de coronavirus l-a îngrijorat și pe ex-fotbalist care a transmis un mesaj ferm, îndemnându-i pe români, de pretutindeni, să stea acasă pentru a fi protejați. Soția lui Cristi, Adelina a declarat: ”Sunt preocupată și îngrijorată când am aflat că toți românii din Italia și Spania pleacă în România. Acolo o am și eu pe mama, am rude, am prieteni!”.

Și-a ieșit din minți și a răbufnit

Cristi Chivu, alături de alte personalități din sportul românesc, în parteneriat cu cei de la GSP au demarat o campanie de conștientizare, prin care au transmis mesaje românilor de a ține cont de recomandările autorităților și de a sta în casă. În afară de mesajul campaniei (vezi clip), Cristi a dat un interviu celor de la Pro TV, mai exact la emisiunea lui Măruță, unde nu a mai rezistat și a răbufnit spunând: