Cum a ajuns să arate Maria Băsescu, la 6 ani de când nu mai este Prima Doamnă. Bunica, alături de nepoți FOTO

Maria Băsescu s-a bucurat, alături de familie, de ziua de naștere a nepoțelului. Cum s-au distrat fostul președinte al țării și ceilalți membrii de ziua lui Traian Jr.? Alături de micuț a mai fost și tatăl lui, fostul soț al Elenei.

Familia Băsescu s-a adunat în număr mare de ziua lui Traian Jr. Chiar dacă au divorțat, Elena și Bogdan Ionescu se văd constant pentru a le fi alături copiiilor, care nu trebuie să simtă foarte mult separarea. Băiețelul a împlinit 5 ani, motiv pentru care a fost serbat cu fast la grădiniță. Eba și Syda s-au comportat exemplar, deși probleme în relația lor au fost cu carul. Cei doi foști soți au trecut peste toate pentru armonia care trebuie să persiste indiferent de orice în ochii copiilor lor. Maria Băsescu s-a afișat parcă mai ravisantă decât niciodată. Aceasta a ales o vestimentație simplă, elegantă, câteva accesorii în aceeași notă. Amintim că Maria, înainte de a-l cunoaște pe fostul preșesinte al României, a lucrat în turism, ulterior devenind casnică.

”Și îmi plăcea foarte mult (n.r. să facă turism), pentru că totdeauna mi-au plăcut societatea, oamenii. Să fie mulți oameni în jurul meu. Mai târziu am ajuns închisă între patru pereți. Am stat foarte mult singură. E adevărat, la început am încercat să dau fetița la creșă, dar nu se adapta. Era mereu bolnavă și nu mânca. Așa că am rămas acasă. Singură. Soțul meu pleca mereu pe mare”

Maria Băsescu