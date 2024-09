Cum a ajuns să arate locul în care a copilărit Ramona Olaru. Totul este o ruină acum: „Nu mi-e rușine de unde vin”

Devenită deja celebră, prin aparițiile la „Neața cu Răzvan și Dani”, Ramona Olaru nu și-a negat niciodată originile. Așa se face că, recent, fanii au aflat cum a ajuns să arate locul în care a copilărit Ramona Olaru, după ce aceasta posta imagini cu locul copilăriei sale. Din imagini, din păcate, reiese că totul este o ruină acum.

Locul în care a copilărit Ramona Olaru de care nu îi este rușine

Astăzi în vârstă de 35 de ani, Ramona Olaru nu și-a uitat locul copilăriei, recunoscând că nu a avut o copilărie ușoară. Nu cu mult timp în urmă, vedeta Antena 1 a decis să le arate fanilor locul unde a crescut, spunând că „Nu mi-e rușine de unde vin, ci sunt mândră de parcursul meu”.

Vedeta a publicat pe contul ei de Instagram mai multe imagini cu ferma la care a crescut, iar fanii au putut vedea cum a ajuns să arate locul în care a copilărit Ramona Olaru.

„Azi am trecut prin locurile unde am crescut și vreau să rămână aici să îmi arate cât de mult am evoluat și cat de mult pot/putem, dacă vrem cu adevărat! Las pozele aici poate creează încredere în mai multe persoane”, a scris Ramona Olaru pe Instagram.

Deși condițiile nu au fost de lux, așa cum s-ar fi așteptat unii, vedeta spune că are amintiri frumoase cu acest loc, deși astăzi nu mai arată așa cum ar trebui, totul devenind o adevărată paragină.

Cum a ajuns să arate locul în care a copilărit Ramona Olaru

Imaginile aveau să-i surprindă pe fani, iar Ramona Olaru avea să fie văzută intrând în casa în care a crescut, deși astăzi este plină de buruieni, și lăsată de izbeliște. Ba mai mult, vedeta avea să regăsească pe pereții casei mesaje scrise de ea, pe când avea câțiva anișori, spunând că:

„În camera asta am crescut eu, cred că are doi pe doi. Uite că scrie «Ramona», vai! Cam asta este camera în care am crescut și de aici deduceți voi evoluția. Era frumos când ieșeai aici”, a mai spus vedeta.

Locul în care a copilărit este o ruină acum

Nu de puține ori Ramona a vorbit despre cum a crescut, fără luxul la care s-ar fi așteptat unii, deși astăzi este una din cele mai apreciate vedete de televiziune.

Invitată la podcastul lui Jorge, vedeta avea să povestească, spre exemplu, că „Eu n-am avut televizor până la 14 ani”, dar și că pentru o foarte lungă perioadă de timp „Nu aveam cadă, ne spălam la lighean, în albie. Încălzeam apă pe foc, în oală, și puneam în lighean.”:

„Eu când am ajuns prima dată într-o baie, nu știam ce e asta. Serios, aveam 14 ani când am ajuns la liceu prima dată și am văzut baie. Era liceul la 30 de kilometri și stăteam în gazdă acolo. Nu știu multe lucruri oamenii despre mine, dar nu mă plâng”.

În imaginile publicate de vedetă pe Instagram se poate vedea cum totul este acum o ruină, rămânând doar urme a ceea ce a fost casa în care a crescut, deși vedeta spunea că „Nu mă mai întorc acolo”.

Ramona Olaru: „Fac tot posibilul să nu mă mai întorc acolo”

Acum, apreciată și urmărită de o țară întreagă, Ramona nu-și reneagă originile, deși locul în care a crescut l-a lăsat în urmă. De altfel, vedeta avea să recunoască faptul că:

„Când am plecat am zis că fac tot posibilul să nu mă mai întorc acolo, greu e puțin spus. Acum mi se pare că pentru un copil de vârsta pe care eu o aveam atunci era foarte greu să mergi la câmp, la sapă. Dar atunci mi se păreau normale. Așa era viața noastră, așa era normal. Făceam și școală, la vaci, la cules de porumb, la sapă. Toți munceau la ferma de vaci, pe diferite poziții. Mergeam și pe acolo, la muls la vaci, la capre, oi, aveam și acasă capre și oi. Îmi amintesc că iarna era foarte frig afară și aduceam iezii în casă, la sobă, să le dăm mâncare cu biberonul”, a adăugat Ramona Olaru.

Vedeta, poate ca mulți alții care și-au dorit o altfel de viață, lua totul în piept, și avea să muncească de la vârsta de 10 ani, mergând câte 16 kilometri pe zi, dus-întors, pentru a merge la școală, și pentru a-și găsi un rost.

„A trebuit să muncesc de la 10-12 ani ca să îmi fac bani să pot să mă duc la școală. Mă duceam cu ziua la muncă la cules la porumb, la chestii de genul acesta, la sapă și în vacanță, dar și în timpul școlii, după ore“.

Odată mutați din casa în care a crescut, și ajunsă pe picioarele ei, Ramona Olaru nu a uitat efortul făcut de părinți, iar astăzi, de câte ori poate, vedeta spune că „în fiecare lună e o sumă, dar eu le trimit bani în fiecare săptămână.”