Cum a ajuns să arate Ion Țiriac în 2022. Miliardarul român se apropie de 83 de ani, pe care-i va împlini pe 9 mai. Omul de afaceri este unul dintre invitații regizorului Tudor Giurgiu pentru a vorbi despre vechiul său prieten și partener de tenis, Ilie Năstase. Regizorul lucrează la un film documentar ce se va numi „Nasty” (n.r – nesuferit, răutăcios, porecla primită de Năstase în cariera sa). Ion Țiriac a fost prezent la filmarea respectivă tot ca un „arbitru al eleganței”, dar schimbarea de înfățișare a fost evidentă.

Cum a ajuns să arate Ion Țiriac în 2022. Miliardarul român și-a vândut, în ultima perioadă, o bună parte din afacerile pe care le deținea. De la turneul de la Madrid, până la firme din zona financiară a Grupului Țiriac, fostul jucător de tenis pare că vrea să adune cât mai multe lichidități.

În 2019, miliardarul surprindea pe toată lumea când, la emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”, declara că nu mai are niciun ban, donându-i pe toți unei fundații. Instituția respectivă se numește „Puma Foundation” și are sediul în Panama. Se pare că miliardarul se gândește tot mai mult la moștenirea pe care o va lăsa urmașilor săi.

„Nu mai am bani! Eu toți banii i-am donat fundației. Trăiesc bine, extraordinar trăiesc. Mi se plătește și combustibilul la avion și tot”, șoca Ion Țiriac, la acea vreme.

Ion Țiriac se află printre invitații regizorului Tudor Giurgiu care lucrează la un film documentar despre Ilie Năstase, vechiul prieten și partener de dublu al miliardarului, scrie Click. Pelicula se va numi „Nasty” și în ea vor mai apărea mari staruri ale „sportului alb”. De altfel, anul trecut, Tudor Giurgiu s-a deplasat la Academia de Tenis a lui Rafael Nadal din Mallorca pentru a vorbi pe același subiect cu marele campion spaniol.

„Proiectul pentru care am filmat cu Nadal se cheamă «Nasty», e un documentar despre viața si cariera lui Năstase. Este despre epoca tenisului de altădată, anii ’70, versus cea de azi. Am filmat cu Ilie, urmează interviuri cu mari foști și actuali campioni, de la Connors, McEnroe, Stan Smith, la Djokovic, Becker, Yannick Noah, etc. Sper să îl terminăm în 2023. E mult de lucru și mult footage (n.r. – filmare) de arhivă, de găsit sau cumpărat”, a spus Tudor Giurgiu, anul trecut, pentru GSP.ro.