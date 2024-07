Cum a ajuns să arate fiica lui Cristi Boureanu la 23 de ani. Ioana e schimbată total, cu greu o recunoști FOTO

Fostul politician Cristian Boureanu are o fiică absolut superbă! Ioana s-a transformat din copila timidă într-o apariție de senzație la 23 de ani! Are multe tatuaje și face furori pe rețelele sociale.

Fiica lui Cristi Boureanu din mariajul cu Irina s-a făcut piesă la 23 de ani. Ioana este de o frumusețe răvășitoare, care și-a completat lookul exotic cu tatuaje (vezi GALERIA FOTO).

Primul desen pe piele și l-a făcut la vârsta de 15 ani, pe antebrațul mâinii stângi. La acea vreme, celebrul ei tată nu prea ar fi fost de acord cu decizia de a se tatua. De altfel, acea perioadă s-a remarcat prin certuri între cei doi, în urma căruia Boureanu a ajuns să dea cu subsemnatul la Poliție.

În 2016, fostul soț al Valentinei Pelinel a târât-o de păr pe fiica lui, Ioana, în plină stradă. Copila a început să țipe, cerând ajutorul polițiștilor:„Săriți, mă răpește!”. Între timp, cei doi au revenit la sentimente mai bune.

„Am avut vreo 5 procese, în final le-am câștigat pe toate. Am pierdut custodia când a făcut Ioana 17 ani. S-a dovedit că a fost incidentul ăla când am luat-o pe Ioana de păr, eu nici măcar nu am lovit-o. Știi ce mi-au zis atunci toți? Și jandarmii, și polițiștii: «Domnule, dacă e fiică-mea și urla la mine că vreau să o răpesc și să o violez, o snopeam din bătaie». Eu nici nu am atins-o pe Ioana atunci, am luat-o doar de păr, să nu fugă.

Din păcate, cu unele lucruri mă moștenește. E foarte impulsivă și foarte sufletistă. E curajoasă până la inconștiență. E foarte deșteaptă. Vorbește perfect engleza, sper să învețe și franceză. Vorbește italiana, un pic de spaniolă.

Eu nu am lovit-o. Dacă o loveam, mă duceam la pușcărie. După s-a văzut pe camere că în afară că am ținut-o de păr, nu am lovit-o. Copilul urla: ‘Săriți, mă răpește să mă violeze!’. Era într-o fază de surescitare. E fata mea, o iubesc, râdem acum despre episodul ăsta”, a relata Cristian Boureanu la podcastul lui Denise Rifai.