Cum a ajuns să arate astăzi fiica Andreei Marin și a lui Ștefan Bănică. FOTO

Andreea Marin este una dintre cele mai apreciate prezentatoare de televiziune din țara noastră. Vedeta în vârstă de 44 de ani este o mamă eroină în adevăratul sens al cuvântului. Andreea Marin are o relaţie specială cu fiica ei din căsnicia cu Ştefan Bănică.

Cum arată fiica Andreei Marin și a lui Ștefan Bănică

Cu siguranță întreaga lume a observat încercările acesteia de a se îndepărta treptat de viața mondenă. Totul pentru Violeta, fiica de 11 ani pe care Andreea o crește singură.

Violeta este acum o adevărată domnişoară. Andreea nu are decât să fie mândră că are o moştenitoare atât frumoasă, cât şi deşteaptă, dar şi că îi va fi de un mare ajutor atunci când va creşte. Violeta arată deja ca o tânăra domnişoară. Cel puţin aşa reiese dintr-o imagine publicată de mama ei pe pagina personală de Facebook. Subţire, înaltă, cu părul brunet şi lung, puştoaica îi va face cu siguranţă concurenţă Andreei la evenimentele mondene, când vedeta se va hotărî s-o scoată în lume.

Andreea vorbește cu emoție despre fiica ei

Vedeta vorbește cu emoție despre fiica ei, pe care și-a dorit-o extrem de mult.

„O minune. Cred că să fii părinte, în general, ori mamă, ori tată, ori că ai băiat, ori că ai fată, e o minune și o binecuvântare. Nu m-am retras. Nu m-a lăsat televiziunea să fac asta, însă am considerat că, iată, copilul meu, mult așteptat, care n-a venit ușor, merită să aibă un părinte care nu e doar un părinte de duminică. Așa aș fi fost dacă aș fi continuat cu ceea ce făceam înainte. Și nu regret deloc.”

Violeta a aflat de la școală că părinții ei sunt celebri

Din dorința de a o crește departe de lumina reflectoarelor si de presiunea mass-media, Andreea a ales să-i spună foarte puține fiicei ei despre cariera ei și a lui Ștefan Bănică Jr.