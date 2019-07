Cum a ajuns să arate astăzi Consuelo, fosta soție a lui Adi Mutu. Cu ce se ocupă și cum își crește singură copiii

Ce s-a ales de Consuelo și cum arată acum fosta soție a lui Adrian Mutu? Au trecut aproape 7 ani de când cei doi și-au spus definitiv adio. Cu toate astea, foștii soți țin legătura pentru fetițele pe care le au împreună.

Cum arată acum Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu?

Consuelo, fostă doamnă Mutu, a revenit la numele de dinainte de căsătorie, Matos Gomez, și trăiește în Dominicană. Frumoasa brunetă a activat, în cursul anului trecut, în imobiliare și se zvonea că o duce foarte bine, mai ales că este destul de cunoscută ,iar frumusețea sa i-a lăsat loc și de câteva contracte în domeniul modei. Acum, își trăiește visul cu ochii și cochetează și cu actoria. În prezent, are două filme în palmares: „Desperado” și „El Mariachi”.

Dacă despre Mutu se știe că și-a refăcut viața alături de a trei soție, Sandra Bachici, care de asemenea i-a oferit un copil, nu este nimic sigur în privința fostei soții care își duce viața în țara natală, Republica Dominicană, alături de cei doi copii ai săi. Cunostul fotbalist s-a căsătorit cu Consuelo în anul 2005. În anul 2007, a venit pe lume prima fetiță a celor doi, Adriana Lea, iar în 2009 s-a născut Maya Vega.

Mutu, despre Consuelo, fosta soție

“M-a schimbat și mă enervează bărbații care spun că nimic nu-i schimbă sau că nu e ok să te influențeze o femeie, mai ales nevasta. Eu am făcut asta ca să o am lânga mine; mi-am dat seama de la început că e foarte specială – pentru mine, nu știu cum o privesc alții.

Toată lumea spune că e foarte frumoasă și eu știu asta. Dar dacă era numai foarte frumoasă și asta-i tot, nu era același lucru. Nu m-aș fi schimbat doar pentru atât. Cred că alături de Consuelo am descoperit ce-mi doresc, dar nu dezvolt, că nu facem aici poezie”, a declarat Adrian Mutu pentru jurnaliștii de la VIVA!.