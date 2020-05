Cum a ajuns să arate Adrian de la Insula Iubirii! Vedeta Antena 1, de nerecunoscut

Adrian de la Insula Iubirii este în continuare în vizorul fanilor show-ului de dragoste. Cum arată acum și cât de mult s-a schimbat de la participarea la cunoscuta emisiune?

Adrian a fost unul dintre cei mai respingători concurenți care au călcat vreodată pe Insula Iubirii, au susținut toate ispitele feminine, dar și multe fane ale show-ului. Cu toate astea, este un personaj care stârnește curiozitatea, așa că și-a păstrat câteva mii de urmăritori după participarea la emisiune. Tânărul a venit în Thailanda cu o relație de câțiva ani pe care a dat-o uitării în doar câteva zile alături de Maria, ulterior de altă ispită. Acesta a decis ca după participarea la Insulă să plece din România, iar acum se pare că a revenit în țară.

Deși inițial Denisa și Adrian s-au despărțit, cei doi au reluat legătura, iar acum bărbatul se bucură din nou de burlăcie. În timpul acesta, Denisa și-a găsit fericirea în brațele altui bărbat, un personal trainer. Nu la fel de fericit este Adi, pentru că perioada de carantină și-a pus amprenta asupra sa. Ajuns singur, acesta și-a alinat suferința cu mâncarea, așa că a ajuns la 95 de kg într-un timp foarte scurt. Cu toate astea, tânărul face haz de necaz de situația în care se află și împărtășește asta cu cei care îl urmăresc pe rețelele de socializare.

