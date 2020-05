Cum a ajuns o studentă la Medicină să câștige 27.000 de lei pe lună. Fotografiile inedite pe care bărbații dau bani grei

Femeia este peste tot, dar mai cu seamă în artă și înseamnă mister, delicatețe, vanitate, de aceea trebuie privită din cap până în…picioare. Aici se încadrează și o studentă la Medicină, care își fotografiază o parte mai puțin obișnuită a corpului, pentru bani.

Sweet Arches are 28 de ani și este studentă la medicină în Marea Britanie. Tânăra face 5.000 de lire sterine pe lună, undeva la 27.000 de lei, din fotografiile cu tălpile sale. Sweet se trezește în fiecare dimineață cu cereri ale admiratorilor, care vor fotografii cu picioarele sale, în diferite poziții. Printre cererie neașteptate și bizare de la clienți se numără rugămintea de a strivi lucruri cu tălpile, precum struguri, fructe de pădure.

„Un client mi-a cerut să strivesc furnici, dar am refuzat, pentru că nu am de gând să strivesc o viețuitoare niciodată”, a povestit studenta.

În urmă cu ceva timp, Mihai Bendeac și-a mărturisit plăcerea, în cadrul emisiunii ”iUmor”. „Fiecare bărbat are nebunia lui”, spune actorul.

„Si hai sa va dau exemplul suprem. Mie imi plac picioarele. Se numeste foot fetish. Exista foarte multi barbati cu pasiunea asta. Ei… Noi stim ca tipele inalte si slabe nu au, in general, o laba a piciorului prea draguta. Si mai stim ca tipele mai plinute, cu forme voluptoase sau cele scunde, minione (mai ales brunete), stau cel mai bine la capitolul asta. La fel, fiecare barbat are nebunia lui”, admite el in final.

Sfatul sau pentru posesoarele de bust, buze mai subtiri sau mai carnoase si o laba a piciorului perfecta sau nu e „Fiti voi! Iubiti-va si acceptati-va asa cum sunteti! Veti avea maaaari surprize!”, a spus Bendeac.