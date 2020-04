Fostul campion mondial WBA la categoria semi-ușoară, Leonard Doroftei a plecat anul trecut în Canada, împreună cu familia.

Ce a ajuns să facă Leonard Doroftei pentru bani, după ce a plecat în Canada

„Moșul” nu este la prima experiență în Canada, el a mai stat opt ani acolo, în perioada în care era pugilist profesionist și ne făcea să fim mândri de performanțele sale. Situația este acum diferită, Leonard Doroftei a fost într-un fel obligat să părăsească România și să revină în Canada, după ce a pierdut afacerea pe care o avea la Ploiești. La aproape 50 de ani, susține că se simte bine, dar nu ca acasă. Mai ales că acum vorbim și de pandemie.

„Sunt în casă de 10 zile, mai fac 2, 3 flotări, să nu se umfle mușchiul prea tare. Fac o fântână în curte, îmi mai fac de lucru. Începe din zi în zi să fie mai rău. Nici nu ai idee ce să mai zici. Aseară, după 10 zile, am ieșit afară să cumpăr niște pâine. În magazin era dezinfectant peste tot. Când intri te speli, oamenii țin distanță și la rând, la cumpărături. Te simți ca în basmele cu Harap Alb. Armata chiar nu am văzut. Nu știu dacă sunt amenzi, v-am zis că nu am ieșit. Aș fi vrut să alerg pe stradă, ca Rocky”, a povestit Doroftei la Digi Sport.

În Canada, pregătește viitorii campioni. „Moșul” are un coleg special la sala de antrenament

Reîntors în Canada, Doroftei face ce știe el cel mai bine. Box. Sportul care i-a adus atâtea satisfacții. Nu e în ring, ci în colțul ringului, pregătind viitorii campioni. Așa își câștigă acum existența Leonard Doroftei. Este antrenor la o sală imporantă și spune că salariul este unul care îi permite să ducă o viață decentă.

„Norocul meu că am găsit sală de sport și mi-am umplut timpul. După ce stai în România, nu te poți adapta nicăieri. Avem farmecul nostru, avem talentul nostru, avem manele, avem de toate. Prima dată am stat 8 ani în Canada. Te simți bine aici, dar nu simți că faci parte din locurile astea. E o sală mare de sport, vin foarte, foarte mulți oameni. Chiar și Lucian Bute mai vine din când în când la aceeași sală, are un program cu niște copii. Face antrenamente, mișcă foarte mult”, a povestit Doroftei.

Se poate trăi din box? Răspunde Leonard Doroftei: „Depinde cum vrei să trăiești, te poți descurca din ce câștigi. Românii suntem mai largi la mână, ne plac mai multe lucruri. În România, după ce mi-a luat barul, m-au cam încuiat. Acolo am băgat banii strânși. M-au legat la mâini.”

Leonard Doroftei va împlini 50 de ani pe 10 aprilie. Pe 23 noiembrie 2012 a fost ales președinte al Federației Române de Box, dar a demisionat la finalul anului 2015.