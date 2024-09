Cum a ajuns Laura Cosoi să aibă mai multe proprietăți în Maramureș. Cine i-a cumpărat prima casă în această regiune a țării

Actrița Laura Cosoi, cunoscută pentru multiplele sale roluri în seriale și pentru emisiunile TV pe care le-a prezentat, a devenit mamă pentru a patra oară la finalul lunii iulie. Alături de soțul ei, omul de afaceri Cosmin Curticăpean, Laura a adus pe lume o fetiță pe nume Aida. La fel ca în cazul celorlalte trei fiice, botezul micuței Aida va avea loc în Maramureș, regiunea care a devenit un loc de suflet pentru cuplu.

Cu toate că Laura s-a născut și a crescut în Iași, legătura sa cu Ardealul și, în special, cu Maramureșul este una profundă. Actrița a explicat într-un interviu pentru CIAO.RO că, deși familia sa nu are rădăcini directe în această regiune, atât ea, cât și soțul ei, au dezvoltat o conexiune specială cu acest loc.

Legătura cu Maramureșul a început să prindă contur după ce Laura și Cosmin au vizitat pentru prima dată această regiune. Fascinați de autenticitatea locului și de tradițiile locale, au început să își petreacă tot mai mult timp acolo.

Decizia de a organiza botezurile copiilor lor în Maramureș nu a fost întâmplătoare. Laura și Cosmin au dorit să păstreze o tradiție unică pentru familia lor, alegând ca toate cele patru fete – Rita, Vera, Lara și, acum, Aida – să primească taina botezului în aceeași biserică din Maramureș, oficiată de același preot.

Pe lângă amintirile frumoase legate de botezuri, Maramureșul a devenit pentru Laura și Cosmin locul în care au investit în proprietăți, transformând regiunea într-un adevărat refugiu pentru familia lor. Deși inițial soțul Laurei a fost sceptic în privința unei investiții acolo, distanța fiind una dintre principalele motive, lucrurile au luat o întorsătură neașteptată.

„Când am vizitat prima dată Maramureșul, i-am spus lui Cosmin că mi-aș dori o casă acolo. La început, el mi-a spus că nu rentează, dar după mai multe vizite, am început să ne îndrăgostim de loc. De ziua mea, când am împlinit 35 de ani, mi-a făcut cadou o casă veche din lemn, pe care am recondiționat-o. Am mai cumpărat un teren și, încet-încet, am început să investim acolo. Proiectul nu este finalizat, dar este locul nostru de suflet”, a povestit Laura Cosoi.