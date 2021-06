Aida Parascan, primele declarații după ce a pierdut sarcina. Ce i-a putut face iubitul ei după această dramă EXCLUSIV

Câștigătoarea primei ediții “MasterChef”, Aida Parascan, a anunțat zilele trecute că a pierdut sarcina și că viața ei a fost în pericol, într-un mesaj sfâșietor, postat pe conturile sociale.

Acum, la greu, bărbatul căruia urma să îi dăruiască un băiețel, peste patru luni, nu îi este aproape, singurul ei sprijin fiind cei trei copii, din prima căsnicie. Mărturisirile femeii îndurerate sunt copleșitoare:

”Bărbatul cu care trebuia să am un copil nu a spus nimic”, ne-a declarat Aida, pentru impact.ro

Aida Parascan a fost urmărită, în ultimii de ani, de un lung șir de ghinioane. A divorțat de primul soț, apartamentul, în care locuia cu chirie, s-a făcut scrum, în urma unui scurtcircuit, iar la scurt timp, după ce a anunțat că va avea un băiețel, a pierdut sarcina.

Contactată de reporterii Impact.ro, Aida Parascan ne-a vorbit despre această dramă, pierderea bebelușului care urma să se nască peste patru luni. Durerea este cu atât mai mare cu cât iubitul ei nu îi este aproape, ca să îi mai aline suferința:

“Am trecut și trec prin momente dificile, însă bărbatul cu care trebuia să am un copil nu a spus nimic despre asta. Nu m-a susținut în tot acest timp, pentru că nu avea cum. Însă, prefer să nu vorbesc despre el”, ne-a mărturisit Aida Parascan.

Singurul sprijin moral îl are acum din partea celor trei copii, din prima căsătorie:

Copiii au plâns când au aflat. Aseară, Samuel zicea ca am putea avea grijă de copiii orfani, pentru că sunt mulți. Momentan, nu îmi doresc să înfiez, acum trebuie să îmi revin, dar există și alte metode de a ajuta copiii”, ne-a mai spus Aida.

“Acum mă simt obosită, iau medicamente pentru a mă odihni, dar nu sunt calmante. Corpul are nevoie de odihnă, pentru că a suferit o traumă, a fost ca o naștere totul. Plus că mi s-a făcut și o anestezie totală și chiuretaj.

Câștigătoarea ”MasterChef” (PRO TV) a anunțat, în urmă cu două zile, pe conturile sociale, că sarcina s-a oprit din evoluție:

”Au trecut 5 luni în care am trecut prin toate stările prin care trece o mamă care așteaptă un bebe, în ultima săptămână însă am trecut prin iad și am fost față în față cu moartea, și la propriu și la figurat.

Inima „îngerașului” a încetat să bată. Suflețelul lui s-a dus înapoi la Dumnezeu. A făcut și va face parte mereu din familia noastră și din mine și toți l-am iubit enorm.

Durerea și suferința nu pot fi exprimate în cuvinte, mă rog să pot înțelege sensul a tot ce s-a întâmplat și mulțumesc pentru că sunt în viață și că mă întorc acasă la cei care mă iubesc”.