Cum a ajuns Eva Măruță actriță la 8 ani. Andra a rupt tăcerea abia acum: “Nu am vrut noi neapărat”

Zilele trecute, fiica Andrei și a lui Cătălin Măruță a câştigat primul premiu pentru cariera cinematografică. Eva Măruță și-a făcut debutul în actorie cu rolul din filmul Tati Part-Time și a cucerit pe toată lumea. Dar cum a ajuns Eva Măruță o actriță de succes la doar 8 ani? Mama ei a făcut dezvăluiri!

Joi seară (25 aprilie 2024), Andra, Cătălin Măruță și cei doi copii ai lor, David și Eva, au fost prezenți la Gala Unica, acolo unde Eva a primul primul premiu din cariera sa actoricească. Micuța are tot mai mulți admiratori, după ce a jucat în filmul „Tati part-time”. Cum era de așteptat, ea a fost susținută de familia ei. Cu toate acestea, puțini știu cum a ajuns micuța să fie un adevărat star de cinema. Andra Măruță a recunoscut că ea și soțul său nu i-au spus Evei să aleagă actorie.

Adică au crescut văzând asta… Avem acum, în weekend, la Sala Palatului. Avem concertul tradițional de la Sala Palatului. Am avut două zile în septembrie și pentru că s-au dat foarte repede, oamenii au cerut din nou concertul acesta. Așa că îl refacem acum, în weekend și vă așteptăm și pe voi la Sala Palatului, la concert”, a declarat Andra pentru VIVA!

„A venit natural, nu am îndreptat-o noi, adică… Practic, producătorii filmului au văzut TikTok-urile naturale făcute de Cătălin cu ea și a venit propunerea aceasta. Iar scenariul a fost scris în funcție de cum au văzut-o ei. Deci, a venit totul foarte natural, nu am vrut noi neapărat. Sigur că ea a văzut de când s-a născut – și ea, și David – televiziune, filmări, concerte…

Anul trecut, BRomania declara cum a ales-o pe Eva Măruță actriță principală în „Tati part-time”.

„Filmul urmăreşte povestea lui Iustin (Alex Bogdan), un avocat inteligent, dar delăsător, care trebuie să rezolve un caz foarte important la muncă, altfel este dat afară de şeful lui (George Ivaşcu). Am urmărit-o de ceva timp în social media şi am avut plăcerea să o cunosc şi în realitate. Este o fetiţă deosebită, inteligentă şi foarte bine educată. După ce am făcut nişte probe cu ea, ne-am dat seama toţi că este persoana potrivită să o joace pe Maya”, a precizat el pentru Pagina de Media.