Cum a ajuns, de fapt, Moise Guran să încaseze 700.000 de euro. S-a întâmplat înainte să intre în politică

Moise Guran a încasat cele mai mari câștiguri din ultimii ani: 700.000 de euro. Prezentatorul TV, venituri generoase.

Moise Guran, încasări de 700.000 de euro

Moise Guran deține, din 2005, firma Biziday Consulting SRL, specializată în ”activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune”. În anul 2017, firma a avut cel mai mic profit din ultimii ani, anume 130.915 lei; câștig modest față de cele din anii precedenți: 567.465 lei (în 2016), 610.252 de lei (în 2015), 885.695 de lei (în 2014) şi 651.230 de lei (în 2013).

În 2018 a ieșit soarele, profitul crescând și ajungând la 147.518 lei. Ultimele date de la Ministerul de Finanțe, valabile pe anul 2019, arată că firma lui Guran a bifat un profit net de 177.268 lei, cel mai mare din ultimii trei ani.

„Când nu mai am bani, mă angajez și eu, ca orice om”

„Biziday, pe care am făcut-o împreună cu alţi colegi jurnalişti, este de departe cea mai populară aplicaţie de ştiri din România, dar de un an şi ceva funcţionează fără mine. Ba mai mult decât atât, le-am predat colegilor mei pachetul majoritar. Am rămas acţionar minoritar la Biziday, pentru cazul în care mai trebuie să aduc nişte bani acolo”, a spus fostul jurnalist la Europa FM.

Din 2013 și până anul precedent, câștigul total net a fost de 3.170.043 lei, adică aproximativ 700.000 de euro. La începutul anului 2020, prezentatorul TV a anunțat că dă jurnalismul pe politică, intrând în USR, și a surprins declarând că nu va primi niciun ban pentru activitatea sa: „Nu o să am salariu de la USR. Nu sunt bogat, am niște rezerve din care pot trăi ceva timp. Când nu mai am bani, ma angajez și eu, ca orice om, îmi caut o slujbă”. Această autostradă pare că nu i-a fost menită, hotărând să plece, la scurt timp, pentru a se dedica afacerii sale.