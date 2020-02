Scandal fără precedent între CTP și Moise Guran! Ce cuvinte grele și-au aruncat cei doi

Polemică fără precedent între Cristian Tudor Popescu și Moise Guran. Ce critici își adresează cei doi jurnaliști și care sunt acuzațiile extrem de dure pe care și le aduc?

Cristian Tudor Popescu a început războiul! Acesta l-a criticat extrem de tare pe Moise Guran, după ce a citit un articol de pe blogul fostului jurnalist. CTP a sublinit, în cadrul unui articol din Republica, următoarea afirmație a lui Guran: ”Începând din 1866, la rebeliunea de la Iaşi, montată tot de agenţi ruşi, urmând cu 1907, iar mai apoi cu 1989, armata română a tras în plin, omorând de-a valma şi ţărani înfometaţi, şi oraşeni manipulaţi, şi anticomunişti cinstiţi. Dacă nu o făcea, România ar fi sucombat ca stat, la fel cum este, acum, în pericol Ucraina”.

Contextul celor de mai sus este invadarea Ucrainei de către forțele sprijiite de Rusia. Reacția filologului a fost una extrem de dură, aceeași perpectivă dezvăluind-o atât în articolul din sursa citată, cât și în pastila radio de la Europa FM. Criticul a susținut faptul că afirmația lui Guran conform căreia împușcarea unor mii de țărani de armată în 1907 a fost necesară, pentru că riscul era pierderea regatului Rromâniei, este una înfiorătoare și fără temei. După critica făcută, CTP a spus că omul politic are o „capacitate intelectuală scăzută, lipsă de discernământ” și este manipulabil.

„Articolul pe care l-am scris în 2014 era în contextul invadării Ucrainei de către ruși. Tot articolul era despre state slabe care nu știu niciodată ce le-a lovit când Rusia intervine…Opiniile sunt libere. Poate opinia mea a fost greșită, categoric a fost greșită în privința modului în care am formulat-o și care ar fi putut lăsa de înțeles că eu aș fi justificat omorârea civililor la Revoluție. Aceasta e o interpretare răutăcioasă pur și simplu. În legătură cu atacurile pure la persoană pe care dl Popescu le-a desfășurat folosind Eeuropa FM și site-ul Republica: mie mi-a făcut mare plăcere să dezbat cu dl. Popescu la Europa FM, aș mai face oricând cu aceeași plăcere, am un respect deosebit pentru domnia sa și i-aș transmite un singur lucru: să fim atenț cum îmbătrânim, domnule Popescu. Atât am avut de zis. ”

Moise Guran